Voedselprijzen bereiken opnieuw record

Dat heeft de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) donderdag bekendgemaakt.

Het is de zevende maand op rij dat de voedselprijzen stijgen. De FAO Food Price Index, die is gebaseerd op de gemiddelde prijzen van graan, vlees, suiker en oliezaden, kwam in januari uit op 230,7 punten. In december stond de index nog op 223,1 punten.

De graanprijzen zijn fors gestegen na de onrust in Tunesië, Egypte en Jordanië. Maar ook de droogte in gebieden bij de Zwarte Zee en in Argentinië en de hevige regenval in Australië leidden tot een prijsstijging.