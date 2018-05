Inflatie stijgt naar 1,9 procent

De toegenomen geldontwaarding komt vooral door de gestegen benzineprijzen. In december waren autobrandstoffen 13,4 procent duurder dan een jaar eerder.

In november was de prijsstijging op jaarbasis nog 7,9 procent. Ook de prijsontwikkeling van kleding en hogere beltarieven had een opwaarts effect op de inflatie.

Gemiddeld over het hele jaar 2010 was de inflatie 1,3 procent. Dat is iets hoger dan de 1,2 procent van 2009.

Pomp

De toename kwam vooral door de gestegen prijzen van autobrandstoffen. Het jaargemiddelde van de prijs aan de pomp was hoger dan ooit. Elektriciteit en gas daarentegen drukten de inflatie door lagere prijzen in de eerste helft van het jaar.

Volgens de Europese rekenmethode steeg de inflatie in Nederland in december naar 1,8 procent. Dat is 0,4 procentpunt hoger dan in november. Volgens het Europees statistisch bureau Eurostat was de inflatie in de eurozone in december 2,2 procent, in november was dit nog 1,9 procent.

De inflatie in Nederland ligt al meer dan een jaar onder het niveau van de eurozone.