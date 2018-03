Shell en Gazprom trekken banden aan

De bedrijven kijken onder meer naar samenwerking in de zogeheten downstreamactiviteiten in Rusland en Europa. Onder die activiteiten vallen raffinage, chemie en de verkoop van olieproducten. Gazprom zal daarnaast deelnemen in olie- en gaswinning buiten Rusland.

''Deze plannen onderstrepen de sterke band die onze bedrijven in de afgelopen jaren hebben opgebouwd'', aldus Shelltopman Peter Voser.

''Rusland is een belangrijke regio voor de ontwikkeling van nieuwe energie en ik verwacht dat het een belangrijke rol zal spelen in de groeiende vraag naar olie en gas in de komende jaren.''