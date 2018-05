Korting op havengeld Rotterdam met uitstootindex

Schepen krijgen een waarde tussen nul en honderd, waarbij nul staat voor een schip met gemiddelde uitstoot en honderd een emissieloos schip.

Hoe schoner het schip, hoe minder havengeld betaald hoeft te worden. Het keurmerk, ontwikkeld door het World Ports Climate Initiative (WPCI), gaat gelden in zes havens: Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Le Havre, Hamburg en Bremen.

Hoeveel korting er precies wordt gegeven, wilde een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam niet zeggen. Volgens de zegsman hebben zich al geïnteresseerde havens gemeld die de ESI ook willen invoeren, maar hij wilde niet zeggen welke dat zijn. Bij het WPCI zijn in totaal 55 havens aangesloten.

Registratie

De ESI zegt niets over de uitstoot van CO2 of fijnstof. De reden: de registratie van die twee is nog niet goed geregeld. Schepen die in de index worden opgenomen zeggen wel toe hun uitstoot ervan te registeren.

Directeur Jan Fransen van Green Award, ook een iniatief waarmee 'groene' schepen korting kunnen krijgen in onder meer de haven van Rotterdam, is te spreken over de ESI. De organisatie wil de index per 1 januari gaan gebruiken voor het toekennen van de certificaten.

Of een schip 'groen' genoeg is voor het label, hangt verder af van onder meer de staat van het schip, de veiligheid aan boord en de bemanning die het schip heeft.

Green Award kent met name certificaten toe aan olietankers en bulkschepen, en binnenkort ook aan gastankers. In de toekomst komen daar nog containerschepen bij. Bovendien ontwikkelt de organisatie een milieukeurmerk voor binnenvaartschepen.