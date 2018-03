Goldman Sachs schaft bonusgrens af

Goldman riep afgelopen jaar voor het Londense personeel vrijwillig een bonusplafond in het leven. Samen met Credit Suisse was de Amerikaanse zakenbank de enige grote financiële instelling die dat in Londen deed.

Deze week is bekend geworden dat die grens in augustus stilletjes is afgeschaft, schrijft de Britse zondagskrant.

Goldman zou aan de hoogste bankiers interim-bonussen in aandelen hebben uitgedeeld, om te voorkomen dat ze over zouden stappen naar beter betalende concurrenten.

Beïnvloeden

Een bron binnen de bank vertelt de krant dat het laat zien dat de bonusgrens het gedrag van banken in het financiële hart van het Verenigd Koninkrijk niet heeft kunnen beïnvloeden.

De Amerikaanse zakenbank wilde nog niet reageren.