Nieuw dienstrooster NS zwaar onder vuur

De onrust onder het personeel over het dienstrooster heeft zich verder over het land verspreid. Na problemen in Heerlen, zijn nu machinisten en conducteurs in onder meer Rotterdam, Den Haag, Nijmegen en Amsterdam zeer ontevreden over het rooster. Bovendien zitten er in het oosten van Nederland en in Groningen en Leeuwarden meer dan honderd NS'ers zonder werk door de plannen van de vervoerder.

Het is FNV-bestuurder A. van den Berg volkomen onduidelijk wat er met dit overtollig personeel moet gebeuren. "De NS heeft een werkgarantie gegeven, maar ik heb geen idee wat het bedrijf met deze mensen wil", zei hij dinsdag. De vervoerder is volgens hem nooit goed geweest in communiceren met de werknemers.

"Ik kan werkelijk geen enkele logica in het dienstrooster ontdekken", voegde Van den Berg daaraan toe. Zelfs het gewraakte 'rondje rond de kerk', waar de vakbond fel tegen was, zat volgens hem beter in elkaar. Door het huidige dienstrooster, dat 15 december ingaat, verdwijnt een groot deel van de variatie in het werk, stellen de vakbonden.

Volgens de Ondernemingsraad heeft de NS nauwelijks naar de wensen van het personeel gekeken bij het samenstellen van het rooster. De vervoerder heeft volgens een woordvoerder van de OR 'kille' gegevens in een computer ingevoerd. "De computer heeft gewonnen van de mens."

D. Cijs van de VVMC spreekt van behoorlijke spanningen onder het personeel. Hij hoopt dat de NS de zorgen kan wegnemen, maar sommige werknemers bereiden al acties voor. De kans op acties is echter klein, aldus FNV'er Van den Berg.

De dienstroosters zijn al lang een heikel punt. De NS wilde ze in 2000 vereenvoudigen. Onder druk van stakingen zag het bedrijf uiteindelijk toch af van dit zogenoemde rondje rond de kerk. Vorig jaar ging de directie akkoord met een nieuw rooster opgesteld door de OR. De lusten en lasten van het werk zouden eerlijk worden verdeeld. Zo moeten conducteurs elkaar afwisselen op agressielijnen.

De NS houdt zich naar eigen zeggen aan deze overeenkomst. "In de computer die de roosters opstelt, zitten de wensen van de werknemers verwerkt. Het is jammer dat er nu mensen ontevreden zijn, omdat wij onze afspraken nakomen", zei een woordvoerder.

Ieder jaar past de NS het dienstrooster aan. De afspraken met de OR zijn juist gemaakt om onrust over dit nieuwe rooster te voorkomen. De NS gaat ander werk zoeken voor het overtollig personeel.