Stormloop op filialen grootste Afghaanse bank

De bank is door beschuldigingen van corruptie in opspraak geraakt. In Amerikaanse kranten is gemeld dat de leiding van de bank zich aan grootschalige corruptie schuldig heeft gemaakt.

Bezweringen van de regering en de centrale bank dat er bij de Kabul Bank niets aan de hand is, hebben niet geholpen.

Luxegoederen

De stormloop op de bank begon woensdag. Amerikaanse kranten, waaronder The New York Times en The Wall Street Journal, meldden die dag dat de Afghaanse centrale bank de twee topmannen van de Kabul Bank, Khalilullah Ferozi en Sher Khan Farnud, had vervangen.

De laatste zou luxegoederen ter waarde van 160 miljoen dollar (124 miljoen euro), die hij in Dubai voor zichzelf en gunstelingen zou hebben gekocht, hebben moeten afstaan.

Nieuwe richtlijnen

Volgens de president van de centrale bank, Adbul Qadir Fitrat, zijn beiden echter vrijwillig afgetreden, omdat nieuwe richtlijnen van de centrale bank aandeelhouders niet meer toestaan een bestuursfunctie te bekleden bij een bank waarin zij een belang hebben.

Minister Hazrat Omar Zakhailwal van Financiƫn heeft de klanten van de Kabul Bank bezworen dat hun geld daar veilig is. President Hamid Karzai steunt het bankbestuur. De filialen beschikken volgens de bewindsman over voldoende geld om de salarissen van de ambtenaren uit te betalen.