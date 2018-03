GM ziet leverancier Toyota als schuldige van terugroepactie

GM moest auto's van de merken Chevrolet en Pontiac terugroepen naar de garage wegens mogelijke stuurproblemen.

Een onderdeel van de stuurbekrachtiging is volgens GM-topman Bob Lutz geleverd door het Japanse bedrijf JTEKT, een samenwerkingsverband tussen Toyoda Machine Works en Koyo Seiko, meldde de Britse zakenkrant Financial Times woensdag.

Ongelukken

Het bedrijf heeft niet voldaan aan ''alle eisen voor betrouwbaarheid en duurzaamheid'', aldus Lutz.

GM heeft meer dan elfhonderd klachten ontvangen over het uitvallen van de stuurbekrachtiging. Het probleem wordt met veertien ongelukken in verband gebracht. JTEKT heeft zijn hoofdkantoor in Japan, maar heeft zes productielocaties in de VS.