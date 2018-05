Spontane staking schoonmakers Schiphol

De schoonmaakploeg van vijftig man ging spontaan in actie, maakte bestuurder Ron Meyer van FNV Bondgenoten bekend.

Volgens Meyer zijn de schoonmakers boos over een dreigement van de luchthavendirectie desnoods eigen schoonmaakpersoneel in te zetten bij komende stakingen.

De schoonmakers op Schiphol zouden pas volgende week dinsdag actievoeren. ''Wij steunen deze spontane actie, want wat Schiphol doet is natuurlijk olie op het vuur gooien'', aldus Meyer.

NS

Ook de Nederlandse Spoorwegen handelen volgens de vakbondsman in strijd met alle beloften. Meyer:

''In Eindhoven en in Amsterdam heeft de NS dinsdag treinen laten schoonmaken door eigen mensen. Dat is een duidelijk geval van stakingsbreking.''

De schoonmakers in Nederland voeren al enige tijd actie voor een betere cao. De acties breiden zich uit over het land en zijn vooral gericht op de grotere opdrachtgevers in de schoonmaakbranche.

FNV Bondgenoten wil een loonsverhoging van 3 procent voor de schoonmakers, maar de werkgevers voelen daar niets voor.

Inmiddels schrijven steeds meer schoonmakers zich in als staker, zei Meyer. Voor volgende week dinsdag staat er een grote landelijke manifestatie op het programma op de luchthaven Schiphol.