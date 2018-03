Samenwerking tussen KLM en Air France bijna rond

Maandag om 18.00 uur komt het bestuur van Air France in een extra vergadering bijeen om over de samenwerking met KLM te praten. Dat is officieel meegedeeld aan de Franse vakbonden, heeft CFDT-bestuurder F. Cabrera vrijdag gezegd.

Merken

Spinetta benadrukte voor de NOVA-camera dat beide maatschappijen blijven bestaan. "Het zou een strategische fout zijn die sterke merken niet te laten voortbestaan." Hij noemt dat ook noodzakelijk wegens de loyaliteit van miljoenen klanten aan de merken. "Ook in de toekomst moeten ze sterk blijven." Er zijn volgens hem ook geen plannen mensen te ontslaan. "We willen groeien, nieuwe markten veroveren en rendabel blijven." Schiphol noemde hij een sterke troef, ook Europees gezien. De belangrijke routes blijven volgens hem dan ook in stand.

Hoewel de samenwerking aanstaande is, heeft het kabinet nog geen beslissing genomen over de plannen van Air France en KLM. Dat heeft premier Balkenende vrijdag na afloop van de ministerraad nog eens herhaald.

Schiphol

De staat speelt als aandeelhouder van Schiphol en KLM een belangrijke rol bij de onderhandelingen tussen beide luchtvaartmaatschappijen. Het kabinet wil voorkomen dat Schiphol verwordt tot een filiaal van de Franse luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs. Schiphol en KLM zijn erg belangrijk voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid, zei Balkenende vorige week.

Net als het kabinet maakt ook Schiphol-topman G. Cerfontaine zich zorgen over het samengaan van Air France en KLM. Hij heeft al een aantal gesprekken met de KLM-directie en de onderhandelaar van de staat gehad om de positie van de luchthaven uit te leggen. Schiphol heeft een aantal scenario's klaarliggen waarin de verschillende gevolgen van een alliantie worden beschreven.

Opofferen?

De Centrale Ondernemingsraad van Schiphol gaat ervan uit dat het huwelijk tussen de bedrijven geen gevolgen heeft voor de werkgelegenheid bij de luchthaven. De COR, die 2000 werknemers vertegenwoordigd, kan zich niet voorstellen dat het kabinet de huidige positie van het vliegveld opoffert.

De aanstaande alliantie leeft behoorlijk onder het Schiphol-personeel, zei de voorzitter van de COR, L. Oude Weernink, vrijdag. "KLM en Schiphol zijn met elkaar verweven door een jarenlange samenwerking. KLM heeft mede het gezicht bepaald van de luchthaven. Het is de vraag op welke manier deze samenwerking wordt voortgezet."

KLM en Air France zullen waarschijnlijk een houdstermaatschappij oprichten, waaronder ze als werkmaatschappijen actief zullen zijn. Gebaseerd op de beurswaarde van de bedrijven krijgt KLM een belang van ongeveer 17 procent in deze holding.