SGR heeft ondanks claims nog geld zat

Ze verwacht nog circa 2,5 miljoen euro te moeten uitkeren aan gedupeerde klanten van BeachHolidays, de reisorganisatie die deze week over de kop ging.

Maar daarmee is de bodem van het garantiefonds nog lang niet in zicht. ''We hadden eind vorig jaar bijna 67 miljoen euro in kas'', zei adjunct-directeur Carin Beckers van SGR vrijdag.

Vergoeding

Sinds de oprichting van het fonds in 1983 tot tien jaar geleden betaalde elke reiziger een vergoeding per reis aan het fonds.

''In het laatste jaar was dat 15 gulden per reis'', aldus Beckers. In 1999 zat er al zo veel geld in het fonds dat het niet langer nodig was klanten nog een heffing te laten betalen.

Beleggingen

Op 1 april 1999 werd die dan ook afgeschaft. Sinds die tijd is het vermogen van het garantiefonds verder gegroeid door rente en beleggingen.

Beckers denkt niet dat het tot het punt komt dat SGR weer een bijdrage aan de reizigers gaat vragen.

''Er moet heel veel gebeuren, wil dat nodig zijn.'' De afgelopen maanden konden drie Turkijespecialisten niet meer aan hun verplichtingen voldoen en draaide het garantiefonds op voor de schade.