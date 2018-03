Mexicaans bedrijf dreigt claim ING fors te verhogen

Het dispuut vloeit voort uit de schade die Fertinal in september heeft geleden door de orkaan Juliette. De schade was gedekt door een polis, die nog voor de catastrofe was aangepast om ook verzekerd te zijn tegen natuurrampen, zo stelt Fertinal. ING Comercial America bestrijdt dit.

ING vroeg zich maandag af of met de aangekondigde verdrievoudiging van de som het probleem groter wordt. "De aard van de zaak verandert niet", aldus een woordvoerster. De omvang van de schade moet volgens ING door onafhankelijke experts worden vastgesteld. Wanneer Fabio Covarrubias, bestuursvoorzitter van Fertinal, de claim van 900 miljoen dollar precies zal indienen, liet hij in het midden.

ING verwijt Fertinal misbruik te maken van het rechtsysteem in het Midden-Amerikaanse land. Volgens het Nederlandse bank- en verzekeringsconcern is hier sprake van een geschil van mening tussen twee partijen dat onder het civielrecht valt. Daarentegen spreekt Fertinal van valsheid in geschrifte. De kunstmestproducent heeft inmiddels de strafrechter ingeschakeld.

Daarmee heeft het bedrijf volgens ING een "disproportioneel middel ingezet". Het hoofd van ING in Latijns-Amerika, Yves Brouillette, heeft tegenover de Britse zakenkrant Financial Times het woord chantage in de mond genomen.

Eind vorige maand heeft een Mexicaanse rechter bankrekeningen van Comercial America bevroren. Dat is inmiddels teruggedraaid, maar dertien ING-medewerkers tegen wie arrestatie is gelast, verblijven nog steeds op een lokatie die het Nederlandse concern geheim houdt.