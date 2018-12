Haven Rotterdam voelt crisis

AMSTERDAM - De haven is de eerste sector die het merkt als het economisch goed gaat en de eerste die het voelt als het slecht gaat.

Met dat in het achterhoofd lijkt optimisme over de economie nog niet op zijn plaats. Ging het in het laatste kwartaal van 2008 al slecht met de Rotterdamse haven, het eerste kwartaal van 2009 was dramatisch.

Dat bleek donderdag uit de overslagcijfers over het eerste kwartaal van het Havenbedrijf Rotterdam.

Overslagcijfers

De overslag, de hoeveelheid goederen die de haven binnenkwam en uitging, daalde in de eerste drie maanden ten opzichte van dezelfde periode in 2008 met 10,8 procent tot 94 miljoen ton.

Voor heel 2009 verwacht havendirecteur Hans Smits een teruggang van 6 tot 10 procent voor de overslag, waar hij eind 2008 nog uitging van een afname van 5 tot 8 procent.

Wethouder Mark Harbers (VVD, economie en haven) waarschuwt echter om niet bij de pakken neer te gaan zitten.

''Het is van belang dat we deze periode gebruiken om de Rotterdamse haven klaar te maken voor het moment dat de economie weer aantrekt'', stelt hij in een reactie.

''Deze fase moeten we gebruiken om de kwaliteit van de haven op peil te houden en te versterken, met het oog op de verwachte economische opleving die zal volgen.''

Opleidingsniveau

Volgens Harbers is er de afgelopen jaren door veel bedrijven geïnvesteerd in het opleidingsniveau van hun werknemers. ''Het zou zonde zijn als deze kwaliteit gaat verloren.''

Hij beklemtoont dat de investeringen in de haven vooral door moeten gaan. ''De aanleg van de Tweede Maasvlakte bijvoorbeeld wordt onverminderd doorgezet.''

Vooral de overslag van ijzererts en schroot stortte in het eerste kwartaal verder in elkaar. De overslag van kolen nam juist toe, geholpen door de sluiting van twee kolenmijnen in Duitsland.

De containeroverslag, de meest duidelijke graadmeter voor de internationale handel, dook met bijna 20 procent omlaag.

Het Havenbedrijf Rotterdam presenteerde donderdag ook de financiële resultaten over 2008. Daaruit bleek dat het bedrijf een resultaat had behaald van 151 miljoen euro.

Uitzendkrachten

Op klappen die de werkgelegenheid in de haven oploopt door de afname van de activiteiten kon Smits niet tot in detail ingaan.

Maar hij wist wel te melden dat bedrijven afscheid nemen van uitzendkrachten en mensen met tijdelijke contracten. Het Havenbedrijf zal dan ook zijn steentje bijdragen aan het crisispakket dat de gemeente Rotterdam heeft aangekondigd.

Het bedrijf haalt investeringen naar voren en neemt tijdelijk net afgestudeerden in dienst om te voorkomen dat zij verloren gaan voor de havensector.