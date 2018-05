GroenLinks wil investeren in 'groene daken'

De groene daken zien er volgens Kamerlid Ineke van Gent niet alleen leuk uit, ze zorgen ook voor milieuvriendelijke woningisolatie en een stimulans van de werkgelegenheid.

“De meeste platte of hellende daken zijn in een handomdraai van een groene laag te voorzien, door er gras of vetplantjes op aan te planten, maar ook hele daktuinen zijn mogelijk”, aldus Van Gent tegenover NU.nl.

De plantenlaag op het dak zorgt volgens de GroenLinks-politica voor warmte-isolatie, wat energiebesparend werkt en dus goed is voor het milieu.

Subsidie

Van Gent wil dat de overheid de aanleg van groene daken aanjaagt. “Het CPB is enthousiast over woningisolatie als groene maatregel om de economie te stimuleren. Het Rijk zou daarom een subsidie van tien euro per vierkante meter kunnen verstreken."

Ook wil GroenLinks dat de 90.000 woningen die tot 2020 binnen het stedelijk gebied worden gebouwd standaard worden uitgerust met groene daken.