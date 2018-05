Donner pessimistisch over werkgelegenheid

Gezien de economische malaise lijkt ''het niet realistisch'' dat dit doel gehaald wordt. Dat bevestigde een woordvoerster van Donner vrijdag na een interview met de minister in Sp!ts.

Tot oktober vorig jaar, de kredietcrisis sloeg het afgelopen najaar in alle hevigheid toe, ''lagen we keurig op schema'' stelt Donner.

Ongeveer de helft van de doelstelling was bereikt en het kabinet zat inmiddels ook bijna halverwege de zittingsperiode.

Kwetsbaren

Wel benadrukt de minister dat hij zich blijft inzetten om de kansen voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt, zoals jonggehandicapten en ouderen, te vergroten.

Donner toont ook begrip over ongeduld dat onder meer in de Tweede Kamer heerst over de maatregelen die het kabinet zou moeten nemen om te voorkomen dat massaontslagen ontaarden in massawerkloosheid.

Beperkte middelen

''In zekere zin klopt dat beeld. We hebben beperkte middelen, die moeten we effectief inzetten. Ik denk echter niet dat het kabinet verweten kan worden niet vooruit te kijken'', aldus Donner.

Maar vervolgens wijst hij erop ''toen ik twee weken geleden het woord massaontslagen in mijn mond nam, zei iedereen: Waar heeft hij het over? Nu wordt me gevraagd waarom ik ze nog niet heb opgelost.''

Koel

Volgens de minister is het zaak het hoofd koel te houden. ''We moeten elkaar geen paniek aanpraten. Het sociale stelsel staat niet op springen.'' Daarbij wijst hij op de huidige discussie om de AOW-leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar te verhogen, iets wat hijzelf al eerder heeft geopperd gezien de stijgende levensverwachting en het toenemend personeelstekort door de vergrijzing.

Donner: ''Ik heb altijd gezegd dat we niet moesten wachten met die discussie tot het moment dat we alweer een andere pensioenleeftijd moeten overwegen. Maar heeft deze discussie nu de eerste prioriteit? Kun je mensen langer laten werken als ze je vragen wáár ze dan moeten werken?''