Wolters Kluwer omhoog op negatief Damrak (video)

Beursjournaal (video): Chip-orders trekken iets aan.

Verder: Philips reorganiseert groepsraad, Grote order voor joint-venture van Corus en Volker Wessels.

Beursstemming (video): DSM stijgt op EC-gerucht Roche.

De AEX-index, de graadmeter van de beurs, begon maandagochtend met een plus van 1 procent in navolging van het positieve slot van de beurzen in de Verenigde Staten. Na een aantal uren sloeg de stemming om.

Handelaren reageerden geschrokken op uitlatingen van Ernst Welteke, president van de Duitse Bundesbank en lid van het bestuur van de Europese Centrale Bank. Hij zei voorlopig geen reden te zien voor verdere renteverlagingen.

Grootste stijger was de uitgever Wolters Kluwer met een plus van ,4 procent. Van der Moolen volgde met een winst van 1,2 procent. Reed Elsevier voerde de lijst van dalers aan. De uitgever moest 2,6 procent inleveren. Ook onder meer ABN Amro, Fortis, Akzo Nobel en Philips leverden in.

TPG kondigde maandag aan een contract in China te hebben afgesloten via een samenwerkingsverband van dochter TNT. Het post- en logistieke bedrijf verloor 0,5 procent.

De MidKap-index schreef wel positieve cijfers. De index voor middelgrote fondsen stond op 296,59 punten. Dat is een winst van ,69 punten, ofwel 0,2 procent. Bouwbedrijf Heijmans steeg 4 procent en was daarmee de grootste stijger. Randstad stond onderaan de lijst met een verlies van 1,1 procent.

Bij de lokale fondsen verloor Econosto ruim 13 procent. De directie van de noodlijdende technisch dienstverlener liet weten dat ze verkoop van het bedrijf niet als een optie zien. Een aantal obligatiehouders had aangedrongen op verkoop.

Aandelenkoersen stegen in het begin van de ochtend onder invloed van gunstige kwartaalcijfers van de Zwitserse farmaciereus Novartis en een positief analistenadvies voor BP, British Petroleum. Ook de winsten waarmee de handelaren op Wall Street het weekeinde waren ingegaan, droegen bij aan een kooplustige stemming. Na het omslaan van de stemming stonden in Frankfurt alle DAX-fondsen in het rood. In Parijs stond nog slechts een van de veertig bedrijven die genoteerd staan in de CAC-index, Schneider Electric, op winst.

Novartis won op de Zwitserse effectenbeurs 0,1 procent. Het aandeel van branchegenoot Bayer werd in Frankfurt aan het begin van de handel 1,7 procent duurder maar stond tegen het middaguur hetzelfde percentage in het rood.

Fondsen van de auto- en de chemische en farmaceutische industrie staan deze week in de schijnwerpers. Veel van deze bedrijven presenteren hun cijfers over het tweede kwartaal. Aandelenhandelaren zijn vooral benieuwd naar het effect van de zwakke dollar op de resultaten.

In Londen steeg BP 0,9 procent. Daar was Reuters in eerste instantie, met een plus van ruim 2 procent, een van de grootste stijgers. De leverancier van financiële data en nieuws had, net als BP, een positief advies meegekregen over de waarde van zijn aandelen. Zakenbank Merrill Lynch was optimistisch over de kostenbesparingen en de nieuwe contracten van Reuters. Aan het eind van de ochtend was de plus verschrompeld tot 0,2 procent.

British Airways verloor 0,3 procent. De vliegmaatschappij werd getroffen door een wilde staking die het afgelopen weekeinde voor grote chaos zorgde op luchthaven Heathrow.

Euro

De euro steeg op de Europese valutamarkt ten opzichte van de dollar en noteerde 1,1260 dollar tegen 1,1220 dollar vrijdag. Ten opzichte van het Britse pond nam de waarde van de euro toe van ,7060 naar 0,7095.