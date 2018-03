'Bij overname door Nederlandse bank niets aan de hand'

"Als ABN Amro in handen komt van een andere Nederlandse bank is er geen man overboord", aldus woordvoerster financiële zaken Barbara den Uijl. "Die vallen onder hetzelfde garantiestelsel."

"Wanneer de bank in handen komt van een buitenlandse bank, wordt het een ander verhaal." De vraag is volgens haar dan of ABN een Nederlandse bank blijft met een Nederlandse vergunning, zoals ze die hadden. "Zoniet dan is het maar de vraag hoe het georganiseerd gaat worden."

Dat hangt helemaal van de overnemende bank af. "Fortis heeft ABN als Nederlandse bank laten voortbestaan. Het is de vraag of een andere bank dat ook doet."

Geen enkele duidelijkheid

Vakbond De Unie zegt in een reactie: "Bij ABN Amro in Nederland werken 22.000 mensen, die nu geen enkele duidelijkheid meer hebben over hun toekomst." Volgens de bond zijn vooral de medewerkers van ABN de dupe.

"De staatssteun is goed voor de spaarders en de aandeelhouders." De bond zou het onverteerbaar vinden wanneer de werknemers in de WW belanden terwijl spaarders en aandeelhouders door de overheid uit de wind worden gehouden.

De bond pleit daarom voor een reddingsplan voor de medewerkers. "Juist omdat het personeel door de onderhandelaars in Brussel vergeten lijkt te zijn, wil De Unie op korte termijn van minister Bos openheid van zaken krijgen."