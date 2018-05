Bonden ontkennen akkoord ontslagvergoeding

Hij wees erop dat CNV niet is betrokken bij het akkoord. Minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner (CDA) is na overleg met vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW bereid een maximum te stellen aan de ontslagvergoeding van werknemers die meer dan 75 duizend euro per jaar verdienen, zo lekte maandag uit.

Deze werknemers ontvangen voortaan bij ontslag maximaal één jaarsalaris. De discussie over verdergaande ontslagversoepeling zou hiermee van de baan zijn. Ook over loonmatiging zijn de betrokken partijen het eens.

FNV

Het FNV ontkende dinsdag dat de bond een akkoord over loonmatiging heeft bereikt met Donner. Dat zei FNV-bestuurder Wilna Wind dinsdagochtend in het Radio 1 Journaal. Wel bevestigde ze dat er een akkoord ligt over de ontslagvergoeding voor mensen met een inkomen hoger dan 75.000 euro.

Najaarsoverleg

Paas zei op de radio dat CNV het onderwerp ontslagrecht normaal op het najaarsoverleg na Prinsjesdag behandelt. "Dit is voor echt een duveltje uit een doosje." Op het najaarsoverleg wordt de kwestie nog steeds besproken, zegt een ingewijde bron in Den Haag. "Het is helder dat er nu al een deal tussen de grote partijen is, maar bij het najaarsoverleg zitten meer partijen aan tafel."