Luchtvaart volhardt in weerstand emissiehandel

Op een conferentie van de Europese lobbygroep Sustainable Aviation Network Europe verwierpen vertegenwoordigers van KLM en van de Amerikaanse luchtvaartindustrie maandag het EU-voorstel.

Volgens het voorstel moeten luchtvaartmaatschappijen vanaf 2012 rechten hebben voor de uitstoot van CO2. Een deel van de rechten krijgen ze gratis toegewezen en een deel moeten ze kopen op een veiling of op de markt voor CO2-rechten.

Vliegtuigbouwers

KLM is van mening dat de Europese Unie meer nadruk moet leggen op onder meer technologische ontwikkeling door vliegtuigbouwers.

"Je kunt de grootste druk leggen op de zwakste schakels, maar het in elkaar slaan van de luchtvaartmaatschappijen helpt niet als je geen actie afdwingt door de hele keten", zei KLM-directielid Jan Ernst de Groot.

Nodig

David Batchelor, beleidsambtenaar van de Europese Commissie, reageerde op de kritiek. Volgens hem is het Europese beleid wel degelijk sterk gericht op de ontwikkeling van nieuwe technologie, maar is emissiehandel ook nodig.

"De CO2-uitstoot van de luchtvaart is met 3 procent van het totaal net zo groot als die van de ijzer- en staalindustrie. Als we niets doen met de luchtvaart, worden emmissiereducties in andere sectoren ondermijnd." De tegenstand in de Verenigde Staten is nog feller.

Winnaars

"Emmissiehandel krijgt winnaars en verliezers. Als je ons vergelijkt met de cementindustrie, hebben we ze wat betreft energiebesparing, weggeblazen. Als luchtvaartmaatschappijen ook te maken krijgen met emissiehandel, betekent dat in feite dat wij de cementindustrie moeten subsidiƫren", zei Nancy Young vice-president van de Amerikaanse organisatie voor luchttransport.

De Amerikanen zijn van plan om juridische middelen in te zetten tegen de EU-wetgeving. Eerder liet de Amerikaanse regering al weten een rechtszaak te zullen starten als Amerikaanse maatschappijen verplicht worden mee te doen aan het systeem.

Soevereiniteit

Young gaf vast een beeld van de lijn van redeneren die hierbij zal worden gevolgd. "Een Amerikaans vliegtuig dat over Amerikaans grondgebied en de Atlantische Oceaan naar Londen vliegt, doorkruist op 3 procent van zijn trip het luchtruim van de EU. Landen hebben volgens internationale afspraken soevereiniteit over hun eigen luchtruim. Het emissiehandelssysteem schendt dit principe."

Volgens haar zal ook een nieuwe Amerikaanse regering die meer openstaat voor klimaatwetgeving dan de huidige regering, niet accepteren dat Europese regelgeving van toepassing wordt op Amerikaanse vliegtuigen.

"Geen enkele Amerikaanse regering zal accepteren dat de EU bepaalt aan wat voor handelssysteem Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen moeten voldoen."