Ruimte voor meer megawinkelcentra in Nederland

Oprichter Baptist Brayé van het informatiebureau voor winkelplanning Locatus zegt dat aan de vooravond van de finale discussies over de komst van een zogenoemde mall naar Tilburg.

Projectontwikkelaars OVG en MDG willen het winkelcentrum naar Amerikaans voorbeeld realiseren in het noorden van de stad. Burgemeester Ruud Vreeman ruikt grote kansen voor de regionale economie en werkgelegenheid.

Brieven

Maar de gemeente is de afgelopen dagen overstelpt met brieven van brancheverenigingen, buurgemeenten, winkeliers en zelfs de Kamer van Koophandel die tegen de komst van het megawinkelcentrum zijn.

Maandagavond is er een informatiebijeenkomst voor raadsleden waar Brayé vragen beantwoordt. Komende maand hakt de gemeente de knoop door.

Onderzoeken wijzen uit dat met een omvang van 100.000 vierkante meter en om en nabij tien miljoen bezoekers de mall per saldo meer oplevert. "Er komt meer bij dan het overhoop haalt", legt Brayé uit. Want de retaildeskundige sluit de ogen niet voor de consequenties. "Er gaat iets gebeuren, dat zal iedereen begrijpen."

Angst

In de binnenstad van Tilburg regeert de angst. Brayé constateert dat iedereen de mond vol heeft over gezellige en charmante winkeltjes in een leuke binnenstad. "Maar we kopen er niet. Soms moet je oude rommel durven opruimen. Winkels bestaan gemiddeld zeven jaar. Vernieuwing en herschikking zijn er constant."

Een grover winkelaanbod is de huidige trend. De komst van een mall past in die ontwikkeling, zegt hij. "De consument heeft een bredere winkelhorizon, zoekt naar ruimer assortiment en wil daar verder voor reizen. De wens van de klant heerst in onze vrijemarkteconomie."

Brayé wijst verder naar Roermond waar lokale ondernemers moord en brand schreeuwden over de komst van een groot outletcentrum. Geen van de doemscenario's werd werkelijkheid. "Alle effecten zijn kleiner dan gedacht. Binnensteden blaas je ook niet zomaar weg."