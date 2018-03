Justitie onderzoekt ook accountant Deloitte

Bij de doorzoekingen, waarbij naar schatting enkele tientallen mensen bij betrokken waren, zijn documenten in beslag genomen die betrekking hebben op Ahold. Het gaat om een "aanzienlijke" hoeveelheid, aldus de woordvoerder.

De woordvoerder kan niet zeggen of de invallen van justitie de controle van de boeken van Ahold vertragen. "Daar doen we geen mededelingen over." Om een krediet van 2,65 miljard euro veilig te stellen moet het supermarktconcern uiterlijk 15 augustus de definiteve en gecontroleerde jaarcijfers aan de banken kunnen geven.

Volgens Deloitte zijn de accountants getuigen in justitiële onderzoek naar Ahold. "We hebben volledig aan het onderzoek meegewerkt", stelde de woordvoerder. De invallen kwamen niet als een verrassing. "De bezoeken waren aangekondigd."

De accountants die samen de controle van Ahold voor hun rekening nemen, hebben vanuit Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven gewerkt. "Daarom is het OM op drie plekken geweest", aldus de woordvoerder. Het kantoor in Rotterdam is tevens het hoofdkantoor van Deloitte in Nederland.

Justitie maakte maandag bekend te zoeken naar bewijs voor valsheid in geschrifte en fouten in jaarrekeningen. Die hebben te maken met geheime afspraken rondom gezamenlijke ondernemingen in Zuid-Amerika en Scandinavië. De fraude bij US Foodservice is geen onderdeel van het onderzoek. Naast de invallen bij Deloitte heeft het OM ook het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam doorzocht.