Export naar VS gestegen

In de eerste vier maanden is de exportwaarde 5,9 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat is veel hoger dan de gemiddelde groei van 1,6 procent voor de hele Nederlandse exportwaarde in deze periode. Onderzoeker A. Huijsen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dat maandag gezegd.

"Je zou juist een daling van de exportwaarde kunnen verwachten", stelt Huijsen. Door de lagere dollar zijn Europese goederen dit voorjaar duurder geworden en dus minder aantrekkelijk. "Wellicht lopen contracten door. Of mogelijk zijn de prijzen gestegen", aldus de CBS-onderzoeker die geen definitieve conclusies of verklaringen geeft.

Flinke stijging

De exportwaarde naar de Verenigde Staten was ook vorig jaar flink gestegen, tegen de algehele trend in. Terwijl de goederenuitvoer als geheel met 3 procent daalde, steeg die naar de VS met ruim 10 procent. De toename van 800 miljoen euro was in euro's gemeten zelfs de sterkste stijger van alle exportmarkten, nog voor Rusland, China en Turkije.

In 2002 is bijna 5 procent van de totale Nederlandse uitvoerwaarde naar de Verenigde Staten gegaan. Een jaar eerder lag dit nog een half procent lager.