Fiat doet ruimtevaart van de hand

Fiat is bezig diverse onderdelen af te stoten om zijn schuldenlast te verlichten. In maart verkocht het concern zijn verzekeringspoot voor 2,4 miljard euro. Het bedrijf zit diep in de problemen door de slechte resultaten bij zijn autodivisie. Het boekte de afgelopen twee jaar verlies. Vorige week kondigde de directie een nieuwe reorganisatie aan die meer dan 12.000 mensen hun baan gaat kosten.

FiatAvio is een van meest winstgevende onderdelen van Fiat. Voor de overname wordt een nieuwe onderneming opgericht die voor 70 procent eigendom is van Carlyle en voor 30 procent van staatsbedrijf Finmeccanica. Ze betalen de 1,5 miljard euro door een lening af te sluiten en met eigen aandelen. Eind dit jaar moet de verkoop zijn afgerond.

In de fabrieken en onderzoekscentra van FiatAvio werken meer dan mensen. Er worden onder meer startmotoren voor de Europese Ariane-5-raket gemaakt. Ook produceert FiatAvio onderdelen voor burgervliegtuigen, militaire toestellen en helikopters. Vorig jaar maakte FiatAvio een omzet van 1,5 miljard euro.

Finmeccanica wil met FiatAvio zijn defensieactiviteiten opschroeven. Het bedrijf verwacht dat de uitgaven voor defensie de komende tijd zullen toenemen. Analisten gaan ervan uit dat de Italiaanse politiek betrokken is geweest bij de verkoop. De regering van premier Berlusconi heeft Finmeccanica aangemoedigd om samen met een buitenlandse partner een bod te doen, aldus Italiaanse kranten.

De Carlyle Group is een Amerikaanse investeringsbank waaraan diverse kopstukken uit de internationale politiek zijn verbonden. Zo lobbyen de voormalige Amerikaanse president George Bush (de vader van de zittende president) en de Britse oud-premier John Major voor het concern, dat vele investeringen heeft gedaan in de defensie-industrie. Carlyle beheert 16 miljard dollar (14 miljard euro) aan investeringen in bedrijven.