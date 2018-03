Eenvijfde Amsterdamse kantoren straks leeg

De kantorenmarkt in Amsterdam voelt de pijn van de haperende economie momenteel goed, aldus de makelaar maandag. Door een reeks van ontslagen hebben bedrijven minder kantoorruimte nodig. Desondanks bouwen projectontwikkelaars meer nieuwe panden om te profiteren van de huidige lage rente. "Dat drukt hun kosten en daarvoor nemen ontwikkelaars het risico van leegstand", aldus een woordvoerder van Boer Hartog Hooft.

Door de oplevering van nieuwe panden is de voorraad kantoorruimte in het tweede kwartaal toegenomen met ruim 100.000 vierkante meter. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide het vloeroppervlak met slechts 14.000 vierkante meter.

Op dit moment wordt in de regio Amsterdam 1,4 miljoen vierkante meter kantoorruimte aangeboden. Dat is een stijging van bijna 8 procent in vergelijking met drie maanden terug.

Het enorme aanbod aan kantoorruimte zet de huurprijzen het komende kwartaal wederom onder druk, aldus de Amsterdamse makelaar. Concrete voorspellingen worden echter niet gedaan. Volgens Boer Hartog Hooft doen huurders zelf ook "omvangrijke concessies" om hun overtollige ruimte te onderverhuren.