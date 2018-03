Rente VS omlaag met 0,25 procent

Het is de eerste maal dit jaar dat de Federal Reserve Board (Fed), het bestuur van de twaalf centrale banken in de Verenigde Staten, dit jaar de rente wijzigt. De vorige wijziging vond plaats in november vorig jaar, toen de rentestand werd verlaagd met 0,5 procentpunt. Dat was de enige renteverlaging van dat jaar. In 2001 verlaagden de centrale banken de rente maar liefst elf keer.

Alom was al rekening mee gehouden dat de centrale banken de rente omlaag zouden schroeven. Het was alleen de vraag of dat met ,25 of met 0,5 procentpunt zou zijn. De aandelenkoersen op de beurs van New York lieten vrijwel geen reactie op het rentebesluit zien. De dollar reageerde met een kleine koersdaling.

Met de lagere rente willen de monetaire autoriteiten de economie een zet in de goede richting geven. De vorige verlagingen hebben niet het gewenste effect gehad, met als gevolg dat de centrale banken het tarief verder omlaag haalden.

Bij de vorige wijzigingen was er nog geen sprake van deflatie, een risico dat de economie nu wel bedreigt. Deflatie, een aanhoudende daling van de prijzen, houdt het gevaar in dat de consument zijn geld op zak houdt in afwachting van een verdere prijsdaling. Juist van de consumentenbestedingen moet de Amerikaanse economie het hebben.

Een lager rentetarief kan de consument ertoe aanzetten meer geld te lenen om zijn aankopen te kunnen bekostigen. Voor het bedrijfsleven wordt het aantrekkelijker met geleend geld investeringen te financieren. Meer uitgaven kunnen de economie uit het slop halen.

Juist woensdag werd bekend dat de producenten van duurzame goederen in mei voor de tweede maand achtereen minder orders hebben binnengehaald. De vermindering bedraagt 0,3 procent, terwijl een toename van 1 procent was verwacht. In april bedroeg de achteruitgang 2,4 procent. Daarentegen is door de lage hypotheekrente de verkoop van nieuwe woningen in mei het sterkst gestegen sinds september 1993.