Boeren heffen blokkades op na 'bedreigingen'

Friesland Foods, een van de grootste afnemers van melk, liet in de middag weten geen melk meer op te halen bij de boeren omdat er geen ruimte meer was in de nog actieve fabrieken.

Boeren die niet meededen aan de actie, werden hierdoor direct in hun portemonnee geraakt. Volgens Van Keimpema is een groepje boze boeren, mogelijk gelieerd aan Friesland Foods, verantwoordelijk voor de bedreigingen.

Friesland Foods ontkent alle betrokkenheid bij de bedreigingen.

Verburg

Volgens DDB is de politiek nu aan de beurt om het probleem op te lossen. "Wij komen er niet uit zonder onze mensen in gevaar te brengen". Minister Gerda Verburg van Landbouw liet eerder op de dag weten dat zij geen rol voor zichzelf weggelegd zag.

De vestigingen in Varsseveld, Nijkerk, Dronrijp, Gerkesklooster, Workum, Leeuwarden en Marum lagen de gehele dag stil. Ook de fabriek van Campina in Heiloo werd dichtgehouden door de boeren, evenals de fabriek van Farm Dairy in Lelystad.

Bezetting

De boeren begonnen vrijdag aan de eerste bezetting van een zuivelfabriek in Nijkerk, waarna al snel andere acties op touw gezet werden.

De boeren willen met de zuivelcorporaties om tafel om afspraken te maken over een vaste melkprijs voor 2008.