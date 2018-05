Ahold presenteert nu te lage omzetcijfers

Ahold blijkt zich vooral te hebben verrekend in Zuid-Amerika, waar de dochtermaatschappijen te koop staan. Zo werd de omzet over veel te laag aangegeven. Er stond een bedrag van 917 miljoen euro, waar 1,27 miljard had moeten staan.

Veertig miljoen

Bij de omzet in Europa maakte het bedrijf in het staatje van het vierde kwartaal over 2002 een fout die circa 40 miljoen miljoen scheelde. Er stond 3,42 miljard wat 3,46 miljard moest zijn.

Het supermarktconcern geeft aan dat de accountant de cijfers niet heeft gecontroleerd. "Ahold verontschuldigt zich voor het abusievelijk vermelden van incorrecte cijfers in het voorgaande persbericht." Het is de tweede verontschuldiging in een week.

Opgeblazen

Vorige week dinsdag tijdens de aandeelhoudersvergadering verontschuldigde de directie zich voor de gebeurtenisssen in de Verenigde Staten, waar dochteronderneming US Foodservice de winst met 880 miljoen dollar heeft opgeblazen.