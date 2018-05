Vonnis voorkenniszaak Nedlloyd geschrapt door Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad is het vonnis van het gerechtshof in Amsterdam op te weinig bewijs gebaseerd. De uitspraak is de tweede tegenvaller voor justitie in korte tijd in de moeizame strijd tegen handel met voorwetenschap. Ruim een week geleden sprak de rechtbank in Amsterdam oud-Philipstopman Cor Boonstra vrij. Net als in de zaak-Boonstra was niet duidelijk wie de veroordeelden vooraf informeerde. Het OM overweegt nog of het beroep zal aantekenen.

Putopties

De Rotterdammers kochten in november 1995 voor het eerst in hun leven vijfhonderd putopties Nedlloyd, daags voordat de transportonderneming slecht nieuws naar buiten bracht. De koers van het aandeel daalde bijna tien procent, waardoor de opties in waarde verdubbelden. Het tweetal deed daarop de opties van de hand. Dat leverde hen samen een winst op van omgerekend 63.000 euro.

De twee kregen in 1999 240 uur dienstverlening en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Bovendien moesten ze de illegale winst op de putopties inleveren. Het hof in Amsterdam bevestigde die straf in 2001 in hoger beroep. De zaak moet nu door een ander gerechtshof opnieuw worden bekeken.