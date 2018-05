Boonstra vrijgesproken (video)

Bekijk video

President van de rechtbank in Amsterdam M. Mastboom vond de handelwijze van Boonstra wel opmerkelijk. Dit gold vooral het tijdstip van de transactie, dat de Philips-topman zelf het initiatief nam en dat hij zijn bankier om discretie vroeg bij de transactie. De rechter vond deze feiten echter te weinig belastend om Boonstra te veroordelen wegens handel met voorkennis.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 240 uur dienstverlening en zes maanden voorwaardelijke celstraf tegen Boonstra voor de gewraakte transacties in Endemol. Bovendien wilde justitie 430.000 euro van hem vorderen, waarvan 250.000 euro als onrechtmatige koerswinst en een deel als boete voor het niet melden van handel in Ahold.

Bedgeheimen?

Boonstra kocht aandelen Endemol en verkocht de stukken enkele weken later nadat bekend was geworden dat telecombedrijf Telefonica een bod deed op Endemol, waar zijn toenmalige vriendin Sylvia Toth commissaris was. De transactie leverde Boonstra een koerswinst van ongeveer 230.000 euro.

Ahold

Later kwam daar ook nog de handel in stukken Ahold bij. Als commissaris van het supermarktconcern handelde Boonstra in aandelen Ahold in een periode dat dit verboden was. Ook hiervan kwam een aangifte dat vrijdag is behandeld. Hij kreeg een boete van 135.000 euro voor het verzwijgen van transacties in aandelen Ahold, toen hij daar commissaris was. "Zeer laakbaar dat iemand in de positie van Boonstra zijn transacties vergat te melden", oordeelde de rechtbankpresident.

Boonstra trok zich terug als commissaris bij Ahold. Later stopte hij ook als commissaris bij voedingsmiddelenconcern Sara Lee/DE. Ook gaf Boonstra aan af te zien van commissariaten bij Heineken en ABN Amro.