RTL-baas Van Westerloo krijgt andere functie

Dat heeft Van Westerloo zaterdag laten weten in een email aan alle medewerkers van RTL. Hij ging daarmee in op berichtgeving van het AD waarin gesproken wordt van "een grote schoonmaak in de RTL-top". Volgens de krant zou Van Westerloo aan de kant worden gezet als algemeen directeur van RTL Nederland.

Reactie

Van Westerloo laat zijn personeel weten "dat het artikel vol onjuiste informatie en insinuaties staat, waardoor mensen binnen onze organisatie worden geschaad. Dat betreur ik zeer". "Wel waar is dat RTL Group mij heeft gevraagd om adviseur te worden van de internationale organisatie en wil voordragen als lid van de raad van commissarissen, het hoogste gezagscollege van RTL Nederland", aldus Van Westerloo.

"Waar is ook dat ik positief heb gereageerd op deze eervolle mogelijkheid om mij op een andere manier dan als CEO van RTL Nederland in te zetten voor het wel en wee ons bedrijf en RTL Group. Juist is ook dat Bert Habets, onze CFO, mijn beoogd opvolger is."

Beweringen

Volgens Van Westerloo zijn alle andere beweringen in het AD-bericht niet waar. De krant noemt tegenvallende kijkcijfers van de RTL-zenders de belangrijkste reden van de functieveranderingen. "Tegenvallende kijkcijfers hebben geen enkele rol gespeeld bij het aanbod van RTL, noch in mijn besluit het aanbod van RTL Group te accepteren."

Ook de suggestie dat algemeen programmadirecteur Bart in 't Hout 'strategisch ziek' is verwijst Van Westerloo naar het rijk der fabelen. "Hij zit maandag gewoon weer achter zijn bureau." "Overigens heeft Bart er nooit een misverstand over laten bestaan dat hij zijn aanwezigheid bij RTL nauw verbonden acht met die van mij. Hij beraadt zich thans over zijn toekomstige positie."