Ahold wilde concurrent Casino overnemen

In deze zaak werd ook H. de Ruiter gehoord door de rechtbank in Amsterdam. Hij was destijds voorzitter van de raad van commissarissen, waarin toen ook Boonstra zetelde. De Ruiter vervangt op dit moment bestuurvoorzitter Cees van der Hoeven, die is afgetreden na een boekhoudschandaal bij Ahold.

Onder de vele branchegenoten die Ahold in 2000 in de gaten hield als potentiële overnamekandidaten zat ook het Amerikaanse Stop & Shop, aldus de verklaring van De Ruiter. Deze keten is uiteindelijk ingelijfd door Ahold.

Tegenspeler

De overnameplannen voor Casino hebben nooit ergens toe geleid. De Fransen zijn inmiddels in Nederland wel een belangrijke tegenspeler geworden van Ahold. Casino redde vorig jaar het noodlijdende Laurus (Konmar, Super de Boer, Edah) van de ondergang door een fors belang in het bedrijf te nemen.