Stroomtarieven kunnen alsnog omlaag

Grootverbruikers van energie, het midden- en kleinbedrijf, de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond hadden vorige week in een gezamenlijke brief hun beklag gedaan over de hoogte van de tarieven per 1 januari 2008.

Toezichthouder DTe had eerder in een rapport vastgesteld dat de beheerders van de netten een rendement halen dat veel hoger is dan redelijk mag worden geacht. Volgens de briefschrijvers hebben consumenten en bedrijfsleven alleen al in 2004 en 2005 zo'n 400 miljoen euro te veel betaald.

Overwinsten

Ze hadden verwacht, dat de "overwinsten" zouden leiden tot lagere tarieven per 1 januari, maar dat is niet gebeurd. Van der Hoeven zei dat overdracht van het beheer van netten heeft geleid tot een nieuwe situatie en dat daardoor het wachten nu is op nieuwe tarieven zoals NMa en DTe die komend voorjaar samen vaststellen.

Als dat gebeurd is zijn de tarieven met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 vast te stellen, aldus Van der Hoeven. Ze zei er overigens bij dat er een discussie is te voeren over de berekening van de hoogte van het bedrag van 400 miljoen euro.