Laurus krabbelt weer wat op

De resultaten sprongen vooral vooruit door goede prestaties bij Edah en Super De Boer, door beperkte verliezen bij de Konmar en door een beter resultaat van het belang in Spanje. De jaaromzet is gedaald van 6,4 miljard euro in 2001 naar 5,5 miljard afgelopen jaar, deelde Laurus woensdag mee. De dalende omzet kwam voor rekening van het afstoten van de Spar, de sluiting van de Basismarkt, de verkoop in Spanje en lagere omzetten in België.

Vorig jaar was turbulent voor Laurus. Het Franse Casino kreeg de noodlijdende winkelketen voor een appel en een ei in handen en trok deze uiteindelijk weg van de rand van de afgrond. Vooral de strategische fouten rond de ombouw van winkels naar de luxe Konmarformule deden het bedrijf bijna de das om.

De Franse bezem heeft inmiddels al grote schoonmaak gehouden. Verlieslatende belangen zijn afgestoten en onnodige uitgaven geschrapt.De kosten bij de Konmar zijn nog te hoog maar al aanzienlijk minder dan in 2001. De 45 supergrote winkels van de Konmar krijgen dit jaar extra aandacht. De omzetten van Super De Boer en de Edah stegen en beide ketens bereikten een positief bedrijfsresultaat. Laurus richt zich nu op de Nederlandse markt, zeker straks wanneer ook de resterende winkels in België zijn verkocht.

Het bedrijf verrwacht dat het aantal medewerkers verder zal dalen maar dat het bedrijfsresultaat zal verbeteren.

Moeder Casino verbeterde vorig jaar de winst met 17,5 procent en liet de omzet licht stijgen.