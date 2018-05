Meer gasten overnachten in Nederland

Het aantal overnachtingen was 5 procent hoger dan in 2005, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

Het aantal Nederlandse gasten steeg in de periode 2005-2006 met bijna 11 procent tot 17,9 miljoen. Het aantal buitenlandse gasten steeg in die periode tot 10,9 miljoen. Nederlanders en buitenlanders brachten in totaal 84 miljoen nachten door.

In 2006 kwamen er weer meer Duitsers naar Nederland. In de jaren daarvoor was hun aantal juist afgenomen. Het steeg vorig jaar met 10 procent tot het niveau van voor 2003.

Belgen

In 2006 kwamen er voor het eerst meer dan een miljoen Belgen naar Nederland en bijna twee miljoen Britten.

Hotel

Het overgrote deel van de buitenlandse gasten verbleef in een hotel. Van de Nederlanders overnachtte ruim de helft in een hotel, een kwart in een bungalow.

Campings worden hoofdzakelijk door Nederlanders bezocht. Ruim drie van de vier gasten op een camping kwam uit Nederland.