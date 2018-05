Forse lagere winst EADS door problemen bij Airbus

EADS verwacht dat Airbus ook dit jaar niet winstgevend zal zijn.

Het bedrijfsresultaat van EADS kwam uit op 399 miljoen euro, een daling van 86 procent ten opzichte van 2005. Naast extra kosten bij Airbus door de productievertragingen met de nieuwe superjumbo A380 had EADS ook last van de zwakke dollar en moest het een eenmalige last van 352 miljoen euro nemen. De omzet ging ondanks alle problemen wel omhoog en kwam uit op 39,4 miljard euro tegen 34,2 miljard euro een jaar eerder.

Zwaar verlies

Het vierde kwartaal eindigde voor EADS in een zwaar verlies van 768 miljoen euro, zo maakte het concern vrijdag bekend. In dezelfde periode van het voorgaande jaar stond er nog een winst van 405 miljoen euro onder de streep. Ook in het vierde kwartaal was sprake van stijgende verkopen. Deze bedroegen 11,96 miljard euro, een toename van elf procent.

Airbus ging het jaar uit met een operationeel verlies van 572 miljoen euro, tegen een winst van 2,3 miljard in 2005. Volgens de bestuursvoorzitters van EADS, Tom Enders en Louis Gallois, kan het nog even duren voordat Airbus 'substantieel efficiƫnter' opereert.

Orders

Airbus ontving vorig jaar orders voor 790 toestellen. Dat is het op een na hoogste cijfer ooit, maar de Amerikaanse concurrent Boeing deed het een stuk beter met ruim duizend vliegtuigen.

Vertraging

De problemen bij Airbus zijn ontstaan door de vertraagde aflevering van de A380, een dubbeldekstoestel dat moet gaan concurreren met de Boeing 747. De productie ligt al twee jaar achter op schema waardoor EADS werd gedwongen fors het mes te zetten in de organisatie. Vorige week werd een omstreden reorganisatieplan naar buiten gebracht, die 10.000 medewerkers van Airbus hun baan gaat kosten.

Reorganisatie

De reorganisatie, Power8 genaamd, moet tussen nu en 2010 een bedrag van vijf miljard euro opleveren. Daarna moet er nog eens jaarlijks 2,1 miljard euro worden bespaard. Power8, dat met name in Frankrijk en Duitsland tot massaontslag zal leiden, heeft onder het personeel van Airbus veel onrust veroorzaakt. Eerder deze week legden Franse werknemers van de vliegtuigbouwer het werk neer.

De problemen met de A380 hebben vooral te maken met de bedrading van het toestel. De vertraagde aflevering heeft Airbus flink op kosten gejaagd. Het concern moet geld uittrekken voor vliegtuigmaatschappijen die al orders hebben geplaatst maar nu gedwongen zijn al dan niet tijdelijk naar alternatieven te zoeken.

Onlangs besloot Airbus de productie van de vrachtversie van het toestel op te schorten.

A350

Airbus is intussen ook nog bezig met de ontwikkeling van een ander toestel, de A350. Dit langeafstandstoestel is een slag kleiner dan de A380 en moet gaan concurreren met de nieuwe Dreamliner van Boeing. Ook de productie van dat vliegtuig loopt niet van een leien dakje. De ontwerpers van het toestel moesten na kritiek van luchtvaartmaatschappijen terug naar de tekentafel.

Een ander probleem is nog hoe de productie van de A350 gestalte moet krijgen. De afzonderlijke deelnemers in Airbus - Frankrijk en Duitsland voorop - hopen ieder voor zich zoveel mogelijk werknemers voor dit project te behouden. Onenigheid op dit vlak leidde ertoe dat de presentatie van Power8 werd uitgesteld.