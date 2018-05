Handelsoverschot Duitsland omhoog

Het handelsoverschot is het verschil tussen de waarde van de export en die van de import. Een overschot betekent dat er meer is uitgevoerd dan ingevoerd. In januari nam de uitvoer toe met 13,4 procent naar 77,5 miljard euro. De invoer kwam uit op 61,4 miljard euro. Hier was sprake van een toename van 9,6 procent.

In november kwam het Duitse handelsoverschot nog uit op het recordbedrag van 18,3 miljard euro. Daarna was sprake van een terugval, die nu weer deels is ingelopen. In januari vorig jaar kwam het handelsoverschot uit op 12,4 miljard euro.