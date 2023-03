Problemen bij DigiD: inloggen voor belastingaangifte kan lastig zijn

DigiD kampt sinds woensdagochtend met capaciteitsproblemen. Daardoor ervaren gebruikers problemen bij het inloggen op verschillende overheidswebsites. Daardoor is het lastig om de belastingaangifte in te vullen.

"De problemen met DigiD zijn rond 9 uur vanmorgen ontstaan", zegt een woordvoerder van DigiD-beheerder Logius tegen NU.nl. "De systemen zijn overbelast doordat veel mensen tegelijk proberen in te loggen bij de Belastingdienst." Per seconde worden volgens de woordvoerder 90 tot 110 inlogpogingen gedaan.

De problemen komen op een onhandig moment: woensdag is de eerste dag waarop Nederlanders aangifte inkomstenbelasting over 2022 kunnen doen.

Logius heeft de capaciteit woensdag in de loop van de dag verhoogd, zodat ongeveer honderd mensen per seconde kunnen inloggen via DigiD. Op sommige momenten is het drukker. Daardoor kunnen mensen volgens de DigiD-beheerder nog steeds problemen ervaren. "Probeer het dan op een later tijdstip opnieuw", tipt de woordvoerder.