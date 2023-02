Rechter fluit Utrechtse burgemeester terug om online gebiedsverbod

Burgemeester Dijksma van Utrecht heeft in 2021 ten onrechte een online gebiedsverbod opgelegd aan een toen zeventienjarige jongen. De man uit Zeist had opgeroepen tot een protest tegen de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod. Volgens de bestuursrechter was de maatregel in strijd met de grondwet.

Volgens Dijksma riep de jongen online op om de openbare orde te gaan verstoren. Daarin zag de burgemeester een overtreding van de Utrechtse Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Ze legde daarom een dwangsom van 2.500 euro op. Die moest hij betalen als hij weer een oproep tot het verstoren van de openbare orde zou plaatsen.

De jongen was het niet eens met de opgelegde dwangsom en stapte naar de bestuursrechter. Die heeft hem nu gelijk gegeven. Het verbod in de APV geldt volgens de rechter niet voor het online oproepen tot verstoring van de openbare orde.

"Uitlatingen die aanleiding geven tot wanordelijkheden zijn misschien ongewenst", stelt de rechter. "Maar ook een 'ongewenste mening' blijft een mening."

De manier waarop de burgemeester de APV heeft uitgelegd, komt erop neer dat een gemeente de inhoud van een online bericht aan banden legt. Dat is volgens de bestuursrechter in strijd met de Grondwet.