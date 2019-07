De Europese regeringsleiders nomineerden Christine Lagarde dinsdag als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Ze zou hiermee de eerste vrouwelijke ECB-voorzitter worden. De Franse IMF-voorzitter moet de opvolger worden van Mario Draghi, die de functie sinds 2011 bekleedde. Een profiel over de vrouw die steeds weer 'de eerste vrouw' werd.

Met de stap naar de centrale bank zou de 63-jarige Française de eerste vrouw worden die de ECB voorzit. Een gegeven waar ze inmiddels wel bekend mee is.

Lagarde, van huis uit jurist, begint haar carrière in 1981 in de Verenigde Staten bij advocatenkantoor Baker & McKenzie in New York. Achttien jaar later wordt ze de eerste vrouwelijke voorzitter van het kantoor.

De stap wordt gezien als een doorbraak in de advocatenwereld, die tot dan toe wordt beheerst door mannen. "Het feit dat ik een zij ben en geen hij, biedt al steun aan veel vrouwelijke advocaten", zegt Lagarde in 1999 tegen The New York Times.

De eerste vrouwelijke minister van Economische Zaken

In 2005 wordt Lagarde door de Franse president Jacques Chirac uit de advocatenwereld teruggeroepen om handelsminister van Frankrijk te worden. Onder haar leiderschap groeit de Franse export naar recordhoogtes.

Twee jaar later wordt ze minister van Economische Zaken, weer een unicum. Tot dan toe is er in Frankrijk niet eerder een vrouwelijke minister van EZ geweest, en zelfs niet in G8-landen.

'Wereld had er anders uitgezien met Lehman Sisters in plaats van Lehman Brothers'

Ze krijgt als minister in 2008 te maken met de wereldwijde financiële crisis. Lagarde, die bekendstaat als iemand die zelden een blad voor de mond neemt, legt de schuld hiervoor deels bij de door mannen gedomineerde machocultuur van de bankenwereld.

“De wereld had er misschien wel heel anders uitgezien als het Lehman Sisters was geweest” Christine Lagarde

"Zoals ik al meerdere keren heb gezegd, als het Lehman Sisters was geweest in plaats van Lehman Brothers, dan had de wereld er misschien wel heel anders uitgezien vandaag", schrijft ze in 2018 in een blogpost van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Lagarde, die al jaren terug te vinden is in de top van de lijst van machtigste vrouwen ter wereld, is een groot voorvechter van vrouwen in topfuncties binnen de financiële wereld. "Meer diversiteit zorgt ervoor dat mensen scherper denken, waardoor de kans op groepsdenken kleiner wordt", schrijft ze in dezelfde blogpost. "Deze diversiteit zorgt ook voor meer voorzichtigheid en minder roekeloze beslissingen die tot de crisis leidden."

Opvolger Strauss-Kahn bij IMF

Vier jaar lang is Lagarde verantwoordelijk voor de Franse economie. Ze wordt in die periode onder meer door zakenkrant Financial Times uitgeroepen tot beste Europese minister van Economische Zaken.

In 2011 volgt ze haar landgenoot Dominique Strauss-Kahn op bij het IMF. 'DSK' vertrekt omdat hij ervan beschuldigd wordt een kamermeisje te hebben aangerand. Met de stap naar IMF-voorzitter wordt Lagarde de eerste vrouwelijke voorzitter in het 66-jarige bestaan van de organisatie.

"Ze is ontzettend indrukwekkend, politiek geslepen en heeft een sterke persoonlijkheid", zegt voormalig IMF-hoofdeconoom Kenneth Rogoff bij haar aanstelling. "Bij economische ontmoetingen over de hele wereld wordt ze behandeld als een rockster."

Gepolst voor Europese functies

Met het einde van de ambtsperiode van Mario Draghi in zicht beginnen in 2018 geruchten over een mogelijke carrière in Europa voor Lagarde.

“Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee” Christine Lagarde over haar ambitie voor Europese topfuncties

Tegen Financial Times zegt ze "geïrriteerd" en "de speculaties beu" te zijn. Ze is dan ook heel stellig als haar gevraagd wordt of ze een topfunctie bij de Europese Commissie of de ECB ambieert: "Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee", zegt ze tegen FT.

Wat kunnen we van haar verwachten bij de ECB?

Als Lagarde de nieuwe ECB-voorzitter wordt, krijgt ze te maken met een Europese economie die maar niet op gang komt. Onder leiding van Draghi werd de economie van de Eurozone flink gestimuleerd na de crisis. Door de tegenvallende groei zette de Italiaan de deur vorige maand weer open voor verdere stimulansen.

Naar verwachting zal het monetair beleid niet drastisch van koers veranderen. Lagarde staat bekend als voorstander van verdere economische stimulering. Als IMF-voorzitter riep ze de ECB meerdere keren op om de stimuleringsmaatregelen voort te zetten.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei dinsdag in Brussel pal achter de aanstelling van Lagarde te staan: "Ze zal de functie met veel zorg en toewijding uitvoeren, op zo'n manier dat de euro het goed zal doen. Daar ben ik van overtuigd."