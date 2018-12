Carlos Ghosn, veteraan in de autosector, is in ongenade gevallen bij zijn eigen bedrijf. Hij en directeur Greg Kelly worden verdacht van financieel wangedrag en na de arrestatie van Ghosn heeft Nissan voorgesteld beiden te verwijderen.

Ghosn wordt geprezen als degene die noodlijdende automakers wist te veranderen in winstgevende ondernemingen. De Fransman, geboren in Brazilië van Libanese ouders, begon in 1978 zijn carrière bij bandenmaker Michelin en verhuisde naar Renault in 1996.

Zijn rigoureuze kostenbesparingen bezorgden hem de naam 'Le Cost Killer'. Later deed hij bij Nissan, dat in 1999 een alliantie aanging met Renault, het trucje nog een keer, door bijna 15 procent van de banen te schrappen.

Binnen een jaar wist hij de op een na grootste autoproducent van Japan winstgevend te maken en werd hem de redding van het concern toegeschreven. Onder zijn leiderschap betrad Nissan opkomende markten, zoals Brazilië, China, India en Rusland en werd flink geïnvesteerd in elektrische alternatieven met als resultaat de lancering van de Nissan LEAF in 2010.

Supersterrenstatus in Japan

Zijn manier van zakendoen leverde hem een supersterrenstatus in Japan op, met zelfs een eigen stripboek in Japanse stijl. Hij is een van de weinige topmannen van een groot Japans concern van buitenlandse komaf.

In een interview met The Financial Times deze zomer zei Ghosn over zijn imago als saneerder dat iedereen start met kostenbesparingen. "Als een herstelplan alleen gaat om kostenbesparingen, zal het maar twee jaar duren. Wederopleving is wanneer na vijftien jaar het bedrijf nog steeds op de juiste koers zit", vertelde hij toen.

Toen Nissan een controlerend belang van 34 procent in Mitsubishi nam in 2016 werd Ghosn een van de meest machtige bestuurders in de autosector. Zowel als CEO als voorzitter van de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie stond hij aan het roer van de op een na grootste autofabrikant ter wereld. Bij Renault bleef hij verder CEO, terwijl hij ook verschillende functies had bij Nissan en Mitsubishi.

Controverse over zijn salaris

Maar controverse achtervolgde hem ook. Zo won Ghosn vijf maanden geleden nog ternauwernood een stemming over zijn beloningspakket voor Renault van 7,4 miljoen euro voor 2017. Het was het vijfde jaar op rij dat hij een geschil had over zijn beloning.

De Franse staat, dat een groot belang heeft in Renault, stemde bijvoorbeeld tegen en bepleitte al langer dat de bestuurder te veel betaald kreeg. Naast zijn beloning bij Renault ontving hij ook salarissen voor zijn andere posities. Een salarisverlaging van 20 procent was toen niet genoeg om de Franse regering tevreden te stellen, maar grote aandeelhouders bleven Ghosn steunen.

Het einde van 'Le Cost Killer'

Daar blijft het dus niet bij. Maandag schrijft de Japanse krant Asahi Shimbun dat de Japanse autoriteiten een arrestatiebevel hadden uitgevaardigd tegen Ghosn. Hij zou zijn inkomsten jarenlang voor de belastingdienst verborgen hebben gehouden.

Enkele uren later bevestigt Nissan dit bericht en meldt dat de voorzitter is opgepakt. Naast inkomstenfraude blijkt uit intern onderzoek van het Japanse autobedrijf ook dat hij, samen met Kelly, persoonlijk gebruikmaakte van bedrijfsbezittingen.

Voor donderdag staat een bestuursbijeenkomst op de agenda van Nissan, hoofdpunt zal dan zijn het ontslag van Ghosn. Naar verwachting zal de bijeenkomst het einde betekenen van 'Le Cost Killer' bij het autobedrijf.

