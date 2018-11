Uiteindelijk moeten veel huishoudens eraan: een accu die de zelf opgewekte stroom van bijvoorbeeld een zonnepaneel opslaat. Hoewel zonnepanelen enorm populair zijn, valt dat met thuisaccu's nog erg tegen, maar het ligt voor de hand dat daar de komende jaren verandering in komt.

Nu hebben nog maar enkele duizenden Nederlandse huishoudens een thuisaccu. Nu kunnen veel huishoudens met zonnepanelen simpelweg hun stroom terugleveren aan het energienet tegen dezelfde prijs als waarvoor ze stroom verbruiken.

Maar eigenlijk is dit oneerlijk. Particulieren maken zo extra gebruik van het energienet zonder ervoor te betalen, en de netbeheerder moet er maar voor zorgen dat de stroom ergens terechtkomt. Professionele producenten van zonnestroom krijgen bijvoorbeeld een veel lagere prijs.

Financieel voordeel voor particulieren

Dit systeem van salderen heeft ervoor gezorgd dat zonnepanelen financieel veel opbrengen voor de particulier en dit is ook steeds meer terug te zien op Nederlandse daken. Enkele honderdduizenden huishoudens hebben al zonnepanelen.

Maar met de populariteit komt dit salderingssysteem ook onder druk te staan. Vanaf 2021 wordt dit stelsel vervangen door een thuisleversubsidie en krijgen huishoudens waarschijnlijk minder voor hun zonnestroom.

De thuisaccu of thuisbatterij komt hierdoor steeds meer in het vizier. Zo kan een consument zelf overdag stroom opslaan om 's nachts te gebruiken en alsnog besparen op de stroom die wordt ingekocht bij de energieleverancier.

Nog niet heel populair

Maar voorlopig zijn thuisbatterijen nog niet heel populair. Specifieke cijfers zijn er niet. Eneco, dat in Nederland de Tesla Powerwall en de LG Chem verkoopt, maakt geen aantallen bekend.

In het eerste jaar dat het concern de Tesla Powerwall kon verkopen, bleek de animo wel tegen te vallen. In Nederland werden toen dertig thuisaccu's van het Amerikaanse bedrijf geïnstalleerd door Eneco. Sindsdien is de energieleverancier met de nieuwe dienst CrowdNett gestart.

“De zon schijnt overal tegelijkertijd.” Fokko Mulder

Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool, denkt dat alleen nog een kleine groep hobbyisten in Nederland een thuisbatterij heeft, hoewel hij ook geen specifieke cijfers paraat heeft. "Zolang je nog kunt salderen, is er geen lol aan."

Ondertussen vindt de thuisaccu in Duitsland gretig aftrek. Eind augustus werd volgens brancheorganisatie BSW-Solar de honderdduizendste thuisaccu geplaatst. De komende twee jaar zou dit aantal gaan verdubbelen.

'Het is behoorlijk wat geld'

Volgens Fokko Mulder, hoogleraar energieopslag aan de TU Delft, is vooral het economische aspect belangrijk bij de vraag waarom er nog maar weinig thuisaccu's worden gebruikt in Nederland.

Om een set zonnepanelen te kopen en te laten installeren, is een huishouden al snel 4.000 euro kwijt. Uiteindelijk kan zo'n setje binnen ongeveer zeven jaar worden terugverdiend. Maar met een thuisaccu, die nog eens enkele duizenden euro's kost, stijgt die terugverdientijd al snel naar rond de zestien jaar.

“Het is nu echt nog ongelooflijk duur.” Martien Visser

"Het is behoorlijk wat geld", zegt Visser hierover. "Er moet nog een hele leercurve gaan volgen voor die batterijen. Het is nu echt nog ongelooflijk duur." Maar voor zonnepanelen gold dit vroeger ook, en die zijn sindsdien fors in prijs gedaald.

"Dat is de hoop van veel partijen. Zonnepanelen zijn nu nog maar een fractie van wat ze vroeger kostten. De hoop is dat batterijen echt veel goedkoper gaan worden", zegt Visser. De algemene verwachting is een prijsdaling van 80 procent. "Maar dan betaal je dus nog steeds een kleine 1.000 euro voor een systeem aan de muur en dat is toch een grote uitgave."

Grotere behoefte aan energieopslag

Met een steeds groter aandeel groene stroom neemt de behoefte aan energieopslag ook toe. "De zon schijnt overal tegelijkertijd. Dat betekent dat er midden op de dag pieken aan stroomproductie zijn. Die worden op een gegeven moment steeds groter dan het gebruik", legt Mulder uit.

"Met exporteren en importeren kun je een deel van die pieken opvangen, maar over het algemeen geldt dat de buurlanden op hetzelfde moment daglicht en wind hebben."

"Dus wordt die export erg lastig en zal je aan opslag op grote schaal moeten doen", zegt Mulder. "Dan kom je er niet onderuit om op te gaan slaan, maar of dat echt thuis moet of centraal, dat is weer een ander verhaal."