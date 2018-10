MC Slotervaart is donderdag failliet verklaard. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Een overzicht.

Financiële problemen en bestuurlijke onrust in 2013

Op 4 juli 2013 opent dagblad Het Parool met het nieuws dat het Slotervaartziekenhuis zich in grote financiële problemen bevindt.

Aan de hand van interne notulen blijkt dat het ziekenhuis over 2013 een tekort van 5 miljoen euro voorziet. Volgens accountantskantoor KPMG kan het voortbestaan van het Slotervaartziekenhuis in gevaar komen als er niets wordt gedaan aan de financiële situatie.

Op dat moment zijn er veel interne strubbelingen op bestuurlijk niveau. Jarenlang is de Beverwijkse vastgoedondernemer Jan Schram grootaandeelhouder. Hij werkt goed samen met de toenmalige bestuursvoorzitter en mede-eigenaar Aysel Erbudak.

Wanneer Schram komt te overlijden, barst een strijd los. Zijn naaste familie botst dan met Erbudak. In februari 2013 wordt Erbudak geschorst door de raad van commissarissen (rvc). Ze zou zonder overleg met haar collega-bestuurders over de inkoop van zorg onderhandeld hebben met onder meer Achmea.

De geschorste bestuursvoorzitter Erbudak komt verder in de problemen. Begin juli 2013 wordt ze beschuldigd van zelfverrijking, ze zou 1 miljoen euro aan zorggeld hebben onttrokken aan het ziekenhuis. Uiteindelijk moet Erbudak 1,7 miljoen euro terugbetalen aan het ziekenhuis.

Loek Winter komt in beeld om het ziekenhuis over te nemen

Eind 2013 komt zorgondernemer Loek Winter van de MC Groep in beeld om het noodlijdende Slotervaartziekenhuis over te nemen. Hij neemt het ziekenhuis over voor 29 miljoen euro.

De overname komt in december 2013 nog in gevaar, omdat de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam dwarsligt. De zaak wordt aangespannen door Erbudak. Volgens Meromi, het bedrijf waar de kinderen van Erdubak een belang in hebben, is de deal een "zorgvuldig georkestreerde actie" om een overname er snel door te drukken.

Tegelijkertijd doet de voormalige bestuursvoorzitter een uiterste poging om het Slotervaartziekenhuis op een andere manier te redden. Ze zegt dan in gesprek te zijn met een internationaal gerenommeerd ziekenhuisconcern.

Op 12 december 2013 wordt de overname door Winter alsnog afgerond. Hij is dan ook al eigenaar van de MC IJsselmeerziekenhuizen.

Reorganisatie en bezuinigingen in 2014

Om de financiële positie van het Slotervaartziekenhuis te verbeteren, wordt er in 2014 besloten om de structurele kosten met 8 miljoen euro terug te brengen.

In maart van dat jaar melden Winter en medebestuurders Willem de Boer en Tim Roldaan dat de reorganisatie gepaard gaat met een verlies van 137 van de 1.100 fte's (fulltime equivalent). Volgens Winter gaat het om zestig tijdelijke contracten en om circa zeventig arbeidsovereenkomsten.

Tegelijkertijd wordenmedische disciplines als orthopedie en oogheelkunde uitbesteed en omgevormd tot een zogeheten 'shop-in-shop'. De reorganisatie zou zo'n vijf jaar in beslag moeten nemen.

De reorganisatie lijkt zijn vruchten af te werpen. In juni 2016 worden voor het eerst sinds 2012 zwarte cijfers geschreven. Over 2015 wordt een winst van ruim 1 miljoen euro gerealiseerd. Volgens de zorginstelling is er een goed resultaat behaald, zowel zorginhoudelijk als financieel.

Voortbestaan in gevaar

Toch gaat het mis. In juli 2018 schrijft Het Financieele Dagblad (FD) dat zowel MC Slotervaart als de MC IJsselmeerziekenhuizen in de financiële problemen zitten.

De krant heeft de jaarrekening van MC Groep in handen, waarin staat dat over 2017 een verlies van 1,5 miljoen tot 3 miljoen verwacht wordt voor het ziekenhuis in Amsterdam-West. Volgens accountantskantoor EY en het bestuur van het ziekenhuis is het voortbestaan van de zorginstellingen in gevaar.

Ook liggen het bestuur en het personeel met elkaar overhoop. Het Bestuur Medische Staf (BMS) plaatst een brief in Het Parool en NRC, gericht aan de raad van bestuur. Hierin zeggen de artsen het vertrouwen in het bestuur te hebben verloren en een faillissement van het ziekenhuis te vrezen.

In september leidt de financiële en bestuurlijke onrust tot het opstappen van topman Willem de Boer. Het opstappen gebeurt onder druk van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens de inspectie is de patiëntveiligheid in het geding door de financiële en bestuurlijke onrust in de ziekenhuizen.

Slotervaart wordt failliet verklaard

Op 23 oktober komt een faillissement van het MC Slotervaart wel erg dichtbij, als er om uitstel van betaling wordt gevraagd. "Een faillissement is mogelijk onafwendbaar", zegt een woordvoerder.

Dat faillissement komt niet veel later. Twee dagen later wordt het Slotervaartziekenhuis, samen met de MC IJsselmeerziekenhuizen, failliet verklaard. Patiënten moeten voor vrijdag 26 oktober 15.00 uur zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Het werk in de poliklinieken wordt in november nog voortgezet.

Hoe nu verder?

Dinsdag wordt bekend dat curator van MC Slotervaart met "drie serieuze overnamekandidaten" in gesprek is. Ook de Flevolandse MC IJsselmeerziekenhuizen worden mogelijk overgenomen, maar hebben nog geen bod ontvangen.

Een van de geïnteresseerden is zorgondernemer Sinan Belhawi. Hij zegt dinsdagochtend tegen radiozender BNR dat hij "dag en nacht bezig" is om het ziekenhuis te "redden". Over de twee andere overnamekandidaten is nog niets bekend.