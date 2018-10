MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen hebben dinsdag om uitstel van betaling gevraagd. De ziekenhuizen dreigen failliet te gaan. Wat gebeurt er eigenlijk als een ziekenhuis failliet gaat?

Een faillissement voor een ziekenhuis is ongelukkig, maar betekent niet dat er honderden patiënten op straat komen te staan. De activiteiten van een ziekenhuis worden niet per direct gestaakt bij een faillissement.

"Als er een ziekenhuis failliet gaat, is het aan de zorgverzekeraars", stelt woordvoerder Sietske Ligtvoet van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). "Zij moeten regelen dat patiënten ergens anders zorg kunnen krijgen." Dit maakt onderdeel uit van de zorgplicht: een zorgverzekeraar moet ervoor zorgen dat de verzekerden toegang hebben tot de zorg die zij nodig hebben.

"Zorgverzekeraars moeten dan contact opnemen met in de buurt gelegen ziekenhuizen en daar hun zorg inkopen of informeren of de patiënten daar terecht kunnen", vertelt Ligtvoet. De voorkeur gaat uit naar ziekenhuizen die in de buurt liggen.

Spoedzorg heeft hierbij voorrang; hieronder valt spoedeisende hulp en acute verloskunde. "Deze patiënten moeten binnen 45 minuten geholpen kunnen worden, of ter plekke verzorgd kunnen worden. Daarna volgt minder acute zorg."

Wat zijn, buiten de patiënten om, de gevolgen van een faillissement?

Voor mensen die in het ziekenhuis liggen geldt dus dat ze verplaatst worden naar andere ziekenhuizen. Een ander gevolg van een faillissement is dat de bewoners in de buurt voor medische hulp waarschijnlijk verder moet reizen. Bij spoed zou dit gevaarlijk kunnen zijn.

Naast (potentiële) patiënten kunnen schuldeisers miljoenen euro's kwijtraken. Daarbij verliezen tientallen werknemers en artsen hun werk.

Problemen bij MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen spelen al langer

De financiële problemen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen spelen al langer. Sinds vorig jaar zijn ze technisch failliet, met een negatief eigen vermogen van 3,6 miljoen euro.

"In deze situaties heeft de NZa natuurlijk al contact met de verzekeraars om te kijken wat de mogelijkheden zijn", vervolgt de woordvoerder van de zorgautoriteit. "Dus we wachten niet af tot het laatste moment."

Bij de presentatie van de jaarcijfers in oktober werd duidelijk dat het eigen vermogen verder was gedaald. Onder de streep leed MC IJsselmeerziekenhuizen een verlies van 999.000 euro. Hierdoor daalde het negatieve eigen vermogen naar 4,6 miljoen euro.

Ziekenhuizen steeds vaker in de problemen

Uit een jaarlijks onderzoek van BDO Accountants & Adviseurs naar de financiële gesteldheid van ziekenhuizen bleek dinsdag dat veertien ziekenhuizen financieel gezien onder druk staan. Het resultaat van alle ziekenhuizen samen daalde met 2 miljoen euro naar 211 miljoen euro.

Het is niet voor het eerste dat Nederlandse ziekenhuizen in de problemen komen. In juni 2013 ging het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse failliet. Een jaar later in september 2014 volgde De Sionsberg in Dokkum.