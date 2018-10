De afschaffing van de dividendbelasting zorgde de afgelopen maanden voor een hoop ophef. Nu is de maatregel definitief van de baan: de dividendbelasting blijft bestaan. Wat is er nou precies gebeurd en waar gaat het geld dat overblijft heen?

Waarom wordt de dividendbelasting nu tóch niet afgeschaft?

De oppositie gelooft vanaf het begin al niet in de argumenten van het kabinet; bedrijven komen echt niet naar Nederland omdat er straks geen dividendbelasting meer is, vinden die partijen. Er zijn wel meer landen mét dividendbelasting én multinationals. Kijk maar naar Zwitserland, zeggen ze bij de oppositie.

Maar ze missen vooral een wetenschappelijke onderbouwing. Er is geen enkele studie die aantoont dat het schrappen van de dividendbelasting goed is voor de werkgelegenheid in Nederland. Het kabinet neemt een gok die ieder jaar maar liefst 1,4 miljard euro kost. Later blijkt dat 1,9 miljard te zijn.

Ondertussen mengen zich ook de aandeelhouders in de discussie. Zij laten weten dat de dividendbelasting voor hen helemaal geen rol speelt of ze wel of niet in Nederlandse bedrijven willen investeren.

Maar de finaleklap voor het kabinet en de coalitie komt op vrijdagochtend 5 oktober: Unilever ziet tóch af van de verhuizing naar Nederland. Ondanks dat de dividendbelasting hier wordt afgeschaft. Daar gaat het allerlaatste argument van Rutte. Hij kan niet anders dan de maatregel te heroverwegen, maar de uitkomst staat al vast: de afschaffing van de dividendbelasting gaat niet door.

​Wat is dividendbelasting? Dividend is de winst op aandelen die aandeelhouders krijgen. Over die winst moet belasting worden betaald: dividendbelasting.

In Nederland is die belasting 15 procent, maar dat geldt niet voor de Nederlanders zelf. Die krijgen dat terug van de Belastingdienst. Een leuk voordeeltje.

Maar wie betaalt er dan wel dividendbelasting in Nederland? Dat zijn buitenlanders die aandelen hebben in Nederlandse bedrijven. Zij kunnen dat niet terugvragen van de Nederlandse Belastingdienst. Afschaffing kan het dus voor die groep voordeliger maken om in Nederland te investeren.

Overigens compenseren sommige landen net zoals Nederland eveneens de dividendbelasting. Zij verrekenen de belasting die Nederland heft met de aandeelhouders uit hun land.

Dus wie profiteert nou het meest van de afschaffing van de dividendbelasting? Niet de Nederlandse aandeelhouders, want die hoeven dat niet te betalen. Dan blijven over de buitenlandse aandeelhouders in Nederlandse ondernemingen en buitenlandse overheden die de belasting met hun inwoners verrekenen.

Waar gaat dat geld nu heen?

De dividendbelasting blijft dus gewoon bestaan. De 1,9 miljard euro die nu tóch ieder jaar gewoon weer binnen blijft komen, kan het kabinet dus ergens anders aan uitgeven.

De winstbelasting gaat nog verder omlaag, er gaat meer geld naar innovatie en de werkgeverslasten dalen. Dit tot ergernis van de oppositie, die liever meer uitgeeft aan de publieke sector.

Toch is het geen verrassing, want Rutte maakte er nooit een geheim van dat het geld weer moet gaan naar waar het oorspronkelijk voor bedoeld was: een beter vestigingsklimaat.

Waarom wilde het kabinet de dividendbelasting überhaupt afschaffen?

Het afschaffen van de taks zit in een breder pakket aan maatregelen die het vestigingsklimaat in Nederland moet verbeteren. Een goed vestigingsklimaat zorgt ervoor dat grote bedrijven naar Nederland verhuizen, luidt het argument van de premier. Dat is volgens hem niet alleen goed voor de directe werkgelegenheid bij die bedrijven. Schoonmakers, cateraars, taxichauffeurs et cetera kunnen hier ook indirect van profiteren.

Met de naderende Brexit zou er bovendien een concurrentiestrijd gaande zijn tussen het Verenigd Koninkrijk enerzijds en landen die EU-lid blijven anderzijds. Er wordt van alles uit de kast getrokken om de bedrijven op eigen grondgebied te houden. Een verschil tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland is dat de Britten geen dividendbelasting hebben, daar moeten we hier dus ook iets aan doen, vindt Rutte.

Het gaat specifiek om twee bedrijven die in beide landen een hoofdkantoor hebben: Shell en Unilever. Voor wie gaan die bedrijven straks kiezen als ze zich nog maar in één land willen vestigen?

