Dit moet je weten als je wil beginnen met beleggen

1. Voor wie is beleggen geschikt?

Volgens de experts is beleggen geschikt voor mensen die een deel van hun geld langere tijd niet nodig hebben. Geld op een spaarrekening kun je even van de bank halen als je het nodig hebt, maar bij beleggen kan dat niet. Je kunt je aandelen wel verkopen, maar iedere transactie kost geld en bovendien verlaag je de kans op een hoog rendement.

Zorg dus dat je voldoende geld hebt gespaard als buffer, bijvoorbeeld om een nieuwe koelkast te kopen, op vakantie te gaan of je kinderen met hun studie te helpen. Denk na over de lange termijn, want succesvol beleggen doe je voor een lange periode. Denk aan tien jaar of meer.

Verder moet je er vrede mee hebben dat een deel van je geld kan verdwijnen, al dan niet tijdelijk. "Beleggen doe je voor de lange termijn", benadrukt Beijersbergen. "Verkoop je je beleggingen binnen twee jaar, dan heb je meer kans op verlies. Hoe langer je het laat staan, hoe groter de kans op winst."

2. Is beleggen alleen voor de rijken?

Zowel Hafkamp als Beijersbergen zegt dat je al kunt beleggen vanaf een tientje per maand, maar hoe meer je inlegt, hoe meer winst. Een goed startbedrag is een paar duizend euro.

Wil je toch met tientjes aan de slag? Kies dan voor fondsen of trackers. Je kunt bijvoorbeeld automatisch beleggen in een wereldtracker. Hafkamp omschrijft dat als "een mandje van aandelen" waarin de grootste beursgenoteerde ondernemingen van de wereld zijn opgenomen.

"Stop je daar elke maand wat geld in, dan bouw je vermogen op zonder dat je het merkt", tipt zij. Spreiding is het toverwoord, zeggen beide experts. Dat doe je door mandjes van aandelen te kopen (ETF’s, fondsen) of door zelf een portefeuille samen te stellen die gespreid is over individuele aandelen uit diverse regio’s en sectoren. Dat laatste kost wel veel meer tijd en meer geld. Beijersbergen: "Ik raad je dan aan tien tot twintig beleggingen te kopen van zo'n 1000 euro per stuk."

3. Wat heb je verder nodig om te beginnen?

Naast geld heb je een broker nodig. Dat is kortgezegd een plek om te beleggen. Je opent bijvoorbeeld een beleggingsrekening bij een bank of een specialist. Bij vrijwel alle grote banken is het mogelijk om aandelen en andere beleggingsproducten te kopen en verkopen.

Zo'n rekening openen is meestal gratis, maar voor het kopen en verkopen van je beleggingen moet je wel betalen. Beijersbergen tipt om online te zoeken op vergelijkingswebsites. "Je vult daar in wat voor soort beleggingen je wil kopen, hoeveel geld je hebt en wat je doel is", zegt hij. "Vervolgens zie je welke partijen het best bij je passen."

Je moet dus ook vooraf bepalen hoeveel geld je kunt missen voor langere periode en hoe je wil beleggen. Wil je het zelf doen of laten doen? Wil je in individuele bedrijven beleggen of in fondsen?

Hafkamp: "Kennis is alleen nodig als je de beleggingen zelf wil doen. Heb je geen zin of tijd om je te verdiepen, dan zijn er voldoende partijen op de markt die het voor je willen doen."

4. Hoeveel tijd en moeite kost het?

Hoeveel tijd je besteedt aan beleggen verschilt per persoon. Volgens Beijersbergen kun je het beste zo min mogelijk tijd spenderen aan je handel. "Hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer je geneigd bent te gaan kopen of verkopen", zegt hij. "Terwijl je het beste kunt kopen en laten staan. Zoek gezonde bedrijven, stop er geld in en kijk er zo min mogelijk naar om."

5. Wat kun je verwachten qua opbrengst?

Volgens Hafkamp valt daar weinig over te zeggen. "Hoe risicovoller je belegging, hoe hoger het rendement. Wil je heel veel rente behalen, dan neem je dus meer risico en dat betekent ook dat de kans groter is dat je juist minder overhoudt."

Beijersbergen spreekt van een langetermijnwinst van 4 tot 8 procent. "Dat geldt als je een gespreide portefeuille hebt met gezonde bedrijven en bovendien: geduld. Ik beleg al dertig jaar en heb tijdens mijn studie bijvoorbeeld veel geld verloren met opties. Inmiddels ben ik een verstandige belegger met een portefeuille die goed groeit."

6. Wat is het verschil tussen beleggen en gokken?

Met termen als risico's en kans op winst doet beleggen denken aan gokken. Toch is dat iets anders volgens onze deskundigen. "Als je lang blijft gokken, raak je geld kwijt. Wie lang doorgaat met beleggen, verdient geld", zegt Beijersbergen. Hafkamp vult aan: "Speculeren is gokken: je zet in op rood of zwart. Beleggen is geen gokken, want je maakt weloverwogen keuzes en voldoet aan de 'regels' van het spel: een langere beleggingshorizon, voldoende spreiding en voldoende liquiditeit."

7. Wanneer kun je je geld beter op de bank zetten?

Als je het geld niet kunt missen, als je het op korte termijn voor een concreet doel nodig hebt, als je op zoek bent naar garanties of als je heel zenuwachtig wordt van waardeveranderingen van je geld.