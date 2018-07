Wie volgt Rupert Murdoch op na de deal met Disney?

Met de overeenkomst tussen Fox en Disney is zo’n 71 miljard dollar (omgerekend zo'n 61 miljard euro) gemoeid. Disney zal de filmstudio’s, producenten en meer dan vierhonderd tv-zenders overnemen van 21st Century Fox. Concreet betekent dat dat Disney de rechten in handen krijgt van onder meer X-Men, Deadpool, The Simpsons en Family Guy.

Momenteel heeft Disney al de rechten op succesvolle filmreeksen zoals Star Wars, Pirates of the Caribbean en ook de stripheldenfilms van Marvel Studios.

Wanneer de overname afgerond is, blijft alleen de televisietak van Fox overeind. New Fox gaat zich focussen op nieuws- en sportzenders, de meest winstgevende onderdelen van het bedrijf. New Fox zal worden geleid door Lachlan Murdoch, Rupert Murdochs oudste zoon.

Opvolging

Rupert Murdoch bouwt samen met de Amerikaanse media consultant Roger Ailes Fox News op tot de grootste nieuwszender in de VS. Tegelijkertijd worden Murdochs twee zoons James (45) en Lachlan (46) binnen het bedrijf voorbereid om Rupert op den duur te vervangen.

Van zijn zes kinderen wordt Lachlan altijd gezien als opvolger van zijn vader, ook door zijn vader zelf. "Hij was altijd de meest geïnteresseerde", zegt Rupert Murdoch ooit in het bijzijn van zijn vrienden. "Toen hij dertien was, werkte hij al als hulpje in de printkamer, waar hij de olie en het vet van de drukpersen ververste."

In 2005 komt hier echter verandering in, wanneer Lachlan abrupt ontslag neemt als bestuurder van News Corp en naar Australië verhuist. Hij neemt deze beslissing waarschijnlijk na een conflict met Ailes, die op dat moment gepromoveerd wordt tot voorzitter van de televisiezenders van Fox. De vijftien maanden jongere James wordt hierna gezien als kroonprins van het toenmalige News Corp.

Progressief

James Murdoch werkt jarenlang voor zijn vaders internationale bedrijven in Londen, Hong Kong en New York. Met name zijn verblijf in Azië wordt gezien als succesvol, waar hij de leiding heeft over televisiezender Star TV. Zijn tijd in het Verenigd Koninkrijk is minder succesvol; hij wordt gedwongen tot opstappen na het afluisterschandaal van News of the World.

In vergelijking met zijn vader en broer is James relatief progressief. Zijn politieke voorkeuren botsen met de conservatieve visie van Fox News. In januari van dit jaar schrijft The New York Times over de huidige staat van het media-imperium van Murdoch. Volgens het artikel laat James Murdoch zich meermaals negatief uit over bepaalde elementen van Fox News, waaronder de skeptische berichtgeving over klimaatverandering.

"Het is ironisch dat ik in de Verenigde Staten word gezien als een extreme progressieveling, milieuactivist en boomknuffelaar", zegt hij in 2016 op bezoek bij de Royal Television Society. "Terwijl ik in het Verenigd Koninkrijk bekendsta als een rechtse duivel."

Zijn politieke voorkeur wordt bevestigd na de aanslag in Charlottesville. Fox News pakt die avond uit met kritiek op de demonstranten op wie de aanslag gericht is. Daarbij steunen ze de Amerikaanse president Donald Trump, die een bizarre persconferentie geeft waarin hij de verantwoordelijkheid van de aanslag bij beide partijen legt.

James Murdoch reageert hierop door een mail naar vrienden te sturen. In de mail valt hij Trump af en kondigt hij aan om 1 miljoen dollar over te maken naar de Anti-Defamation League, een burgerrechtenbeweging die antisemitisme bestrijdt. "Ik kan niet geloven dat ik dit op moet schrijven. Opstaan tegen nazi’s is van levensbelang; er zijn geen goede nazi’s", schrijft hij.

Vanuit dit oogpunt is het misschien dan ook niet gek dat James reeds heeft aangekondigd geen deel uit te maken van het zogeheten New Fox. Hoewel de reden voor zijn vertrek nooit officieel is vastgelegd, meldt The New York Times dat hij klaar is met de disfunctionele werkrelatie met zijn broer en vader.

De terugkeer van Lachlan

Lachlan Murdoch zal het nieuwe Fox gaan leiden. Dat is verrassend, vanwege zijn verhuizing naar Australië in 2005. In 2014 keert hij echter terug binnen het bedrijf, in een stap die door Bloomberg Business wordt beschreven als planning voor de vervanging van Rupert Murdoch. Twee jaar later wordt hij benoemd tot bestuursvoorzitter van 21st Century Fox, nadat Roger Ailes is opgestapt na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Dit jaar krijgt hij dus de leiding over New Fox.

Hiermee komt de lang gekoesterde wens van Rupert Murdoch toch in vervulling. Zijn vader noemde Lachlan ooit 'eerste onder zijn gelijken', wat leidt tot frustratie bij zijn andere kinderen en laat zien hoe hoog hij Lachlan heeft zitten. Ondanks dat Lachlan het bedrijf zal leiden, betekent dit niet dat Rupert Murdoch uit het zicht verdwijnt, de 87-jarige zal aanblijven als vicevoorzitter.

In tegenstelling tot zijn jongere broer James lijkt Lachlan Murdoch meer op zijn vader qua politieke voorkeuren. Naar verwachting zal zijn aanstelling geen invloed hebben op de conservatieve programmering van Fox News. "Lachlan is net zo gepassioneerd als zijn vader, als het gaat om hun rechts leunende nieuwsimperium", schrijft The New Yorker in een profiel over de familie.

