Hoe gaan bedrijven om met de droogte en hoge temperaturen?

Binnenvaart

De binnenvaart heeft al langer last van het lage waterpeil door de droogte. Onder meer de binnenvaartschepen op de Rijn en de IJssel hebben last van het lage water. De schepen kunnen nog wel varen, maar er is een groter risico op vastlopen.

Daarom worden de schepen minder zwaar beladen. Volgens Evofenedex, de brancheverenigingen voor bedrijven met een logistieke organisatie, wordt een schip een derde tot de helft minder zwaar beladen, zegt adjunct-directeur Joost Sitskoorn tegen BNR. Binnenvaartoperator Contargo zet wekelijks tien tot vijftien schepen extra in, vertelde een operationeel manager van het concern tegen Nieuwsblad Transport.

Om dezelfde lading van een klein binnenvaartschip over de weg te vervoeren, zijn zo'n dertig vrachtwagens nodig, maar Sitskoorn vertelt dat er een tekort aan vrachtwagenchauffeurs is. Daardoor zullen steeds meer bedrijven 'nee' moeten verkopen als de droogte aanhoudt.

Landbouw

Voor agrariërs dreigt een behoorlijke financiële strop. Door de droogte groeien de gewassen van akkerbouwers minder goed. Vooral aardappelen lijken er nu last van te hebben. Een woordvoerder van LTO zegt dat waar een plant normaliter misschien acht tot negen knollen had, dat er nu maar vier zijn. Door het lage waterpeil mogen boeren niet altijd beregenen.

"Droogte is één ding, maar met de hitte van nu gaan planten verschrompelen als je niet kunt beregenen", aldus een voorlichter. De groep boeren die niet kan beregenen, zal er waarschijnlijk het meest op toeleggen. Sommige gewassen, zoals sla of kool, zijn ook erg afhankelijk van water. Andere boeren die wel kunnen beregenen en een oogst hebben, profiteren misschien van hogere prijzen. "Maar die moeten wel kosten maken voor het beregenen."

In de veeteelt vallen de effecten voorlopig nog mee. "Bij de koeienboeren zie je nog geen paniek." De koeien blijven binnen en ze kunnen niet grazen. Veel boeren zijn al begonnen aan de wintervoorraad voer. "In het ergste geval moeten ze voer bijkopen."

"Heel veel boeren gaan er wel van uit dat het nog een keer gaat regenen." En misschien kunnen ze dan alsnog hooien in november.

Voor boeren kan de rekening van de droogte aardig oplopen. Er is een brede weersverzekering voor boeren, maar ze krijgen hooguit een deel van de opbrengst vergoed. En de vraag is of de droogte ook verzekerbaar is, vertelt de woordvoerder van LTO. Over het algemeen heeft een derde van de boeren een brede weersverzekering.

Bouw

In de bouw roept vakbond FNV, die waterflesjes en zonnebrandcrème uitdeelde, op meer pauzes te nemen. "Mensen moeten vaker rustpauzes kunnen houden, in een koele ruimte. Het dragen van koelvesten, koelpetten met nekflap en een zonnebril wordt aangeraden, net als het waar mogelijk vermijden van zwaar en intensief werk en natuurlijk het drinken van veel water", aldus FNV.

Verder worden mensen in de bouw geadviseerd om tussen 12.00 uur en 15.00 uur de zon te vermijden en zich iedere twee uur in te smeren met zonnebrandcrème met minimaal factor 20.