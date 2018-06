Trumps handelsoorlog: De stand van zaken

Meerdere zaken lopen inmiddels door elkaar heen in het dossier, en waarschijnlijk komt er niet snel een einde aan de rel tussen wereldleiders. Trump verklaarde in maart al dat hij vele importheffingen gaat invoeren. Zijn adviseur op handelsbeleid zei dat de VS zich strategisch tegen "economische agressie" beschermt. De president zou voor Amerikaanse bedrijven opkomen.

1 maart - Importheffingen op staal en aluminium

In maart kondigde Trump aan invoerheffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium uit het buitenland in te voeren. Hij vond dat het importeren van staal uit het buitenland een veiligheidsrisico vormt, maar heeft eerder gezegd het handelstekort van de VS met de rest van de wereld oneerlijk te vinden.

Hoewel de Amerikaanse president al langer fel van leer trok tegen het Amerikaanse handelsbeleid, kwam de harde maatregel toch als verrassing voor sommigen. Zo vertrok Trumps adviseur voor het economisch beleid, Gary Cohn, vrij snel na de aankondiging.

22 maart - Extra heffingen voor China

Zoals wel vaker moet het handelsbeleid van China het ontgelden bij Trump. Op 22 maart kondigde Trump extra importheffingen op invoer uit China ter waarde van 60 miljard dollar (omgerekend zo'n 51,7 miljard euro) aan. Het ging in dit geval om producten in de luchtvaart-, technologie- en energiesector.

Trump verklaarde dat de maatregelen een vergelding zijn voor de diefstal van Amerikaanse technologie en ideeën door Chinese bedrijven. Zo moeten Amerikaanse bedrijven die in China voet aan de grond willen krijgen soms veel uit handen geven. Volgens Trump stelen Chinese bedrijven voor 300 miljard dollar aan Amerikaanse technologie.

De gekozen maatregelen van Trump moeten vooral Chinese bedrijven die een stapje voor hebben op hun Amerikaanse concurrenten straffen.

2 april - Reactie China

China kondigde als reactie op de staalheffingen van Trump hogere importtarieven aan op zo'n 120 Amerikaanse goederen. Op producten als fruit, noten, wijn en stalen pijpen uit de VS komt een extra tarief van 15 procent. Op varkensvlees en gerecycled aluminium gaat de importheffing 25 procent omhoog.

4 april - Tweede reactie China

China sloeg terug na de extra Amerikaanse maatregelen op Chinese producten. Peking stelde de importtarieven op 50 miljard dollar aan import uit de Verenigde Staten te willen verhogen. Onder meer het importeren van Amerikaanse auto's, sojabonen en vliegtuigen wordt duurder. In totaal gaat het om 106 Amerikaanse producten.

1 juni - Staal- en aluminiumheffingen voor EU gaan door

Onder meer de EU en landen als Canada, Mexico, Argentinië en Australië kregen in eerste instantie een vrijstelling op de staal- en aluminiumtarieven van Trump. De EU kreeg de kans om Trump over te halen de heffingen niet in te voeren, maar op de laatste dag van mei werd de vrijstelling niet verlengd en op 1 juni ging de importbelasting alsnog voor de EU, Canada en Mexico gelden.

5 juni - Mexico voert vergeldingstarieven door

Mexico sloeg terug naar zijn bovenbuurman. De overheid voerde importtarieven van 15 tot 25 procent door op onder meer bourbon en varkensvlees uit de Verenigde Staten. Hiermee probeerde het land de tarieven te richten op gebieden waar Trump veel steun heeft.

6 juni - EU slaat terug

De Europese Unie maakte bekend importheffingen door te voeren op een reeks Amerikaanse producten ter waarde van 2,8 miljard euro. Zo worden bourbon en motoren van Harley-Davidson hoger belast. De maatregelen zijn als vergelding voor de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium bedoeld.

Europa wordt voor in totaal 6,4 miljard euro getroffen door de Amerikaanse sancties. Het resterende bedrag (3,6 miljard euro) wil de EU later corrigeren via de Wereldhandelsorganisatie.

22 juni - Trump blijft dreigen

Het is Trumps tactiek om zijn tegenstanders te intimideren. Als reactie op de vergeldingsmaatregelen van de EU wil Trump de Europese autosector aanpakken. Hij dreigde in een tweet met een extra importtarief van 20 procent.