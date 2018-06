Betalingsdienst Adyen wordt 'de beursgang van het jaar'

"Nederland staat hiermee wel veel meer op de kaart. Het is denk ik best wel belangrijk voor Nederland. Je hebt nu echt een high profile, hightechbedrijf. Dit is wel een van de grotere techbedrijven in Europa", zegt Corné van Zeijl, beursanalist bij vermogensbeheerder Actiam.

Je kent de naam Adyen misschien niet, maar waarschijnlijk heb je al zaken gedaan via een systeem van Adyen. Het concern is een betalingsverwerker voor bedrijven. De systemen van Adyen regelen de betalingen via bijvoorbeeld PIN, creditcard of iDeal.

Het concern telt Facebook, Spotify, Netflix, Uber en eBay al tot zijn klanten. eBay is zelfs zo belangrijk voor Adyen dat het Nederlandse bedrijf naar verluidt zelfs een aandelenbelang van 5 procent in de weegschaal legde om het Amerikaanse platform binnen te halen als klant.

De groei is enorm. In 2013 boekte Adyen een omzet van 70 miljoen euro. In 2017 is dat bijna verzestienvoudigd naar 1,14 miljard euro. Het bedrijfsresultaat nam toe van 3,8 miljoen euro in 2013 naar 119 miljoen euro in 2016.

Schaalbare business

Het mooie van Adyen is dat het bedrijf zo'n schaalbaar businessmodel heeft, zegt Van Zeijl. Het platform is er al en alle extra groei is winst. "Zij ontzorgen bedrijven van betaalproblemen. En dat zijn juist zaken waar die bedrijven niet mee te maken hebben en je betaalt een minimale premie. Dat maakt het voor de klant heel erg aantrekkelijk."

Volgens Van Zeijl speelt ook mee dat het platform van Adyen veelzijdiger is dan dat van concurrenten. Een Paypal richt zich volgens hem toch te veel op de VS, terwijl Adyen zich aanpast. "Dat is het voordeel van een Nederlands bedrijf zijn. Je moet je gewoon aanpassen aan de grote, boze buitenwereld."

Adyen werd in 2006 opgericht door onder meer Arnout Schuijff en Peter van der Does. Eerder verkochten de oprichters hun bedrijf Bibit aan RBS voor een bedrag van 100 miljoen euro.

Eigenzinnig

De beursgang in Nederland laat ook zien hoe eigenzinnig de mensen achter Adyen zijn. De Amerikaanse technologie-index Nasdaq zou misschien een logischere keuze zijn geweest voor het techbedrijf, zegt Van Zeijl. Zo koos het Zweedse Spotify bijvoorbeeld voor een notering in de VS en ook het Nederlandse NXP, dat binnenkort waarschijnlijk wordt overgenomen, heeft een notering aan de Nasdaq.

Aan het Damrak zijn maar weinig techbedrijven te vinden. Nederlandse techbedrijven worden vaak ook weggekaapt, zegt hij. Een Booking.com werd in 2005 bijvoorbeeld overgenomen door het Amerikaanse Priceline.

Groen licht

Verder is de prijs van de beursgang ook bijzonder. Adyen gaat voor 220 tot 240 euro naar de beurs. De meeste beursgenoteerde ondernemingen houden hun aandeel tussen 10 en 20 euro in. Stijgt het aandeel naar een flink hogere prijs, dan wordt het bijvoorbeeld gesplitst.

Volgens Van Zeijl staan alle seinen op groen voor het bedrijf, hoewel de prijs wel wat aan de hoge kant lijkt vergeleken met branchegenoten. Het bedrijf groeit enorm en door de schaalbaarheid van het platform is extra groei ook erg winstgevend.