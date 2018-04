Profiel RTL Nederland: Mediabedrijf met achthonderd medewerkers

Het in 1996 opgerichte RTL Nederland is onderdeel van het Luxemburgse televisieconcern RTL Group, dat ook actief is in onder meer Duitsland, Frankrijk, België en Spanje.

RTL Group is ook moederbedrijf van televisieproductiebedrijf FremantleMedia. RTL Group is dochteronderdeel van het Duitse mediaconcern Bertelsmann.

Het hoofdkantoor staat in Hilversum.

Het bedrijf wordt geleid door Sven Sauvé. Hij volgde in juli 2017 Bert Habets op als bestuursvoorzitter van RTL Nederland. Habets is topman van RTL Group. RTL telt zo'n achthonderd medewerkers.

RTL Nederland heeft televisiekanalen als RTL4, RTL5, RTL7, RTL8, RTLZ en RTL Telekids, plus onlinestreamingsdienst Videoland.

Succesvolle programma's van RTL zijn RTL Boulevard, Goede Tijden, Slechte Tijden, RTL Nieuws, The Voice Of Holland, Holland's Got Talent, Voetbal Inside, Expeditie Robinson, darts en UEFA Europa League.

Het bedrijf boekte in 2017 een omzet van 475 miljoen euro, met een bedrijfsresultaat van 87 miljoen euro.